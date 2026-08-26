القضاء الأمريكي يرفض طلبا لشريكة إبستين

وكالات -

رد قاض فدرالي أمريكي طلبا تقدمت به غيسلين ماكسويل، شريكة المدان بارتكاب جرائم جنسية جيفري إبستين، لإلغاء إدانتها بتهم الاتجار بالبشر لأغراض جنسية فيما تقضي حكما بالسجن لـ20 عاما.وكانت ماكسويل (64 عاما) قد حُكم عليها بالسجن 20 عاما، وهي الوحيدة التي أدينت بارتكاب جريمة مرتبطة بإبستين، الذي عثر عليه ميتا في زنزانته بسجن في نيويورك عام 2019، بينما كان ينتظر محاكمته.وأوضح القاضي بول إنغلماير في حكمه أن ادعاءات ماكسويل بشأن انتهاك حقوقها الدستورية خلال المحاكمة وعند إصدار الحكم "لا أساس لها"، واصفا إياها كلها، أو معظمها، بأنها "مزاعم واهية".وأُدينت ماكسويل عام 2021 بتهمة توفير فتيات قاصرات لإبستين، الذي أثارت علاقاته برجال أعمال بارزين وسياسيين ومشاهير وأكاديميين سنوات من التدقيق، إلى جانب انتشار نظريات المؤامرة حول القضية.واستنادا لقانون جديد أقرّ العام الماضي، كشفت إدارة الرئيس دونالد ترامب كميات هائلة من ملفات التحقيق المتعلقة بإبستين، ما أثار اهتماما عاما واسعا بالقضية.ويذكر أن ماكسويل قد تلقت في فيفري، استدعاء من لجنة الرقابة في مجلس النواب لمناقشة علاقاتها بإبستين، لكنها رفضت الإجابة على الأسئلة. وقال محاميها إنها لن تتحدث إلا إذا منحها ترامب عفوا.ورفضت المحكمة العليا الأمريكية في أكتوبر الماضي، النظر في استئناف قدمته ماكسويل ضد إدانتها بتهمة الاتجار بالبشر لأغراض جنسية.