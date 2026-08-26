واشنطن: سنواصل الجهود لشل تهديدات النظام الإيراني وسنحاسب الجهات التي تمكنه ماليا

أكد وزير الخزانة الأمريكية سكوت بيسنت ضرورة مواصلة الضغط المالي على ما تبقى من شرايين الاقتصاد الإيراني، مشددا على أن واشنطن ستحاسب كافة الجهات التي تمكن طهران ماليا.جاء ذلك في بيان نشرته الوزارة الأمريكية في أعقاب اتصال هاتفي عقده بيسنت أمس الثلاثاء مع نظيره البحريني سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطني، لمناقشة عملية "الإقصاء الاقتصادي"، حسب البيان.وشدد بيسنت على أنه "لا يمكن السماح لإيران بتهديد التجارة الدولية أو استخدام مضيق هرمز كورقة ضغط ضد الاقتصاد العالمي".وتعليقا على هذا البيان كتب بيسنت في منشور عبر منصة "إكس" أنه يقدر "تنسيق معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة لعملية "الإقصاء الاقتصادي"، وأضاف: "مع الرئيس الأمريكي سنواصل العمل عن كثب للدفاع عن نزاهة النظام المالي العالمي وشل تهديد النظام الإيراني".بدوره شدد الوزير البحريني، حسب بيان للمالية البحرينية، على "عدم جواز استخدام مضيق هرمز كأداة للضغط الاقتصادي أو الابتزاز"، مشيرا إلى أن "استهداف الملاحة التجارية يرفع الكلفة على المنتجين والمستهلكين على حد سواء، ويعرّض استقرار الأسواق الدولية للخطر".كما أكد أهمية "تجفيف مصادر تمويل كل من يستهدف شعوب المنطقة ومنشآتها الحيوية، بوسائل من بينها التحرك ضد شبكات التحايل على العقوبات والإيرادات غير المشروعة وتمويل الميليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية، وأهمية محاسبة المسؤولين عن ذلك".وجدد الوزير البحريني تأكيد دعم المملكة للجهود الدولية الرامية إلى "معالجة التهديد الذي يشكله البرنامجان النووي والصاروخي الباليستي الإيرانيان، مؤكدا أهمية وقف الإيرادات التي تعتمد عليها".