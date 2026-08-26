إيران.. واشنطن لا تستبعد شن ضربات وطهران تؤكد استعدادها لأي سيناريو

في اليوم الـ70 من توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، وبعد، تتواصل التحركات السياسية والعسكرية وسط مساع إقليمية لتجنب تجدد التصعيد.ونقل موقععن مسؤول أمريكي أن وزير الخارجيةأبلغ عددا من نظرائه بأن واشنطن لا تعتزم، في الوقت الراهن، شن هجمات جديدة على إيران، كما لا تخطط للعودة إلى عمليات قتالية واسعة النطاق، مع إبقاء خيار الرد العسكري قائما في حال بادرت طهران بالهجوم أولا.في المقابل، قال نائب وزير الخارجية الإيرانيإن بلاده تمتلك أساليب لمواجهة أي سيناريو أمريكي، بما في ذلك المواجهة والتصعيد والعقوبات.وفي ما يتعلق بمضيق هرمز، أكدت الخارجية الإيرانية أن مسار العبور الذي تم التوصل إليه مع سلطنة عمان، مشيرة إلى أن الجانبين سيتفاوضان بشأن التوصل إلى مسار دائم.كما قال وزير الخارجية الإيرانيإنه شدد خلال مباحثاته مع المسؤولين الباكستانيين والعمانيين الذين زاروا طهران على أهمية اعتمادلمعالجة القضايا والتوترات القائمة.وتأتي هذه التطورات في وقت تتواصل فيه الاتصالات الإقليمية بشأن ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز وتفادي انزلاق المنطقة مجددا إلى مواجهة عسكرية واسعة.[1]: https://www.reddit.com/r/NewColdWar/comments/1ve93vt/iran_update_special_report_august_2_2026/?utm_source=chatgpt.com "Iran Update Special Report, August 2, 2026"