JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 06:55 Tunis

إيران.. واشنطن لا تستبعد شن ضربات وطهران تؤكد استعدادها لأي سيناريو

<img src=http://www.babnet.net/images/4b/6a81c77ac9f2f8.70116508_nogpekmhjqfli.jpg>
Bookmark article    Publié le Mercredi 26 Août 2026 - 06:26 قراءة: 0 د, 57 ث
      
في اليوم الـ70 من توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، وبعد 179 يوما من اندلاع الحرب بين الجانبين، تتواصل التحركات السياسية والعسكرية وسط مساع إقليمية لتجنب تجدد التصعيد.


ونقل موقع «أكسيوس» عن مسؤول أمريكي أن وزير الخارجية ماركو روبيو أبلغ عددا من نظرائه بأن واشنطن لا تعتزم، في الوقت الراهن، شن هجمات جديدة على إيران، كما لا تخطط للعودة إلى عمليات قتالية واسعة النطاق، مع إبقاء خيار الرد العسكري قائما في حال بادرت طهران بالهجوم أولا.


في المقابل، قال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي إن بلاده تمتلك أساليب لمواجهة أي سيناريو أمريكي، بما في ذلك المواجهة والتصعيد والعقوبات.


وفي ما يتعلق بمضيق هرمز، أكدت الخارجية الإيرانية أن مسار العبور الذي تم التوصل إليه مع سلطنة عمان مؤقت، مشيرة إلى أن الجانبين سيتفاوضان بشأن التوصل إلى مسار دائم.

كما قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إنه شدد خلال مباحثاته مع المسؤولين الباكستانيين والعمانيين الذين زاروا طهران على أهمية اعتماد حلول إقليمية لمعالجة القضايا والتوترات القائمة.

وتأتي هذه التطورات في وقت تتواصل فيه الاتصالات الإقليمية بشأن ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز وتفادي انزلاق المنطقة مجددا إلى مواجهة عسكرية واسعة.

[1]: https://www.reddit.com/r/NewColdWar/comments/1ve93vt/iran_update_special_report_august_2_2026/?utm_source=chatgpt.com "Iran Update Special Report, August 2, 2026"
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 335057

babnet

كل الأخبار...

06:55 - سوسة: مواصلة إزالة النقاط السوداء،والاستعداد لموسم التقلبات المناخية
06:26 - إيران.. واشنطن لا تستبعد شن ضربات وطهران تؤكد استعدادها لأي سيناريو
06:05 - ترامب يعلن تنكيس الأعلام أسبوعا حدادا على وفاة دوللي بارتون
أمس 23:09 - يوم سمّامة في القمة العالمية ..مقاومة التصحر ليست قضية بيئية فحسب بل قضية ثقافية وتربوية ايضا
أمس 22:50 - الإدارة العامة للعمل الثقافي تعلن عن فتح باب الترشح لفائدة دور الثقافة والمركبات الثقافية لتقديم مشاريع مختبرات إبداعية مبتكرة
أمس 22:26 - وزارة السياحة: تخصيص إعتمادات إضافية بقيمة 1،162 مليون دينار لفائدة بلدية القيروان لدعم تدخلاتها في مجال النظافة والعناية بالمحيط
أمس 21:33 - مونديال الكرة الطائرة تحت 17 عاما - المنتخب التونسي ينهزم امام نظيره الروماني 1-3 في الدور ثمن النهائي
أمس 21:07 - الستاغ: إمكانية اللجوء إلى القطع الدوري للكهرباء بعدد من مناطق البلاد بين العاشرة ليلا ومنتصف الليل
أمس 20:18 - إصدار خاص للمركز الوطني للتوثيق من نشريته المجمّر ينبش في الذاكرة لاستعادة شذرات من مسيرة المرأة التونسية
أمس 20:18 - الحزب الدستوري الحرّ: فاجعة بنقردان تستوجب تحركا عاجلا لمواجهة أسباب الهجرة غير النظامية
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 26 أوت 2026 | 13 ربيع الأول 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:30
18:58
16:03
12:28
05:45
04:13
الرطــوبة:
% 74
Babnet
Babnet46°
27° Babnet
الــرياح:
1.03 كم/س
Babnet
Babnet27°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
46°-27
46°-31
45°-31
38°-29
45°-32
  • Avoirs en devises 25154,8
  • (24/08)
  • Jours d'importation 98
  • 1 € = 3,39282 DT
  • (24/08)
  • 1 $ = 2,90336 DT
  • Solde Compte du Trésor     (21/08)     1006,8 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (21/08)   30040 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio