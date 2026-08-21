ترامب: مقتل القيادات الإيرانية يعقد مسار المفاوضات مع واشنطن!

وأشار ترامب إلى أن التغييرات في بنية النظام تجعل من الصعب تحديد الطرف المخوّل بالتفاوض.وفي حديثه خلال مقابلة مع محطة "دبليو إيه بي سي" (WABC) الإذاعية، أوضح ترامب قائلا: "جزء من المشكلة يكمن في مقتل العديد من القادة الإيرانيين. ليس من السهل إبرام صفقة في مثل هذه الأجواء، إذ لا يعرف على وجه الدقة من يدير البلاد فعليا الآن".وفي سياق متصل، شدد الرئيس الأمريكي على أن الولايات المتحدة تواصل تحقيق أهدافها بنجاح في إطار المواجهة مع إيران، مؤكدا أن أولوية واشنطن تبقى منع طهران من حيازة السلاح النووي، ومشيرا إلى أن السياسات الأمريكية الحالية تحقق هذا الهدف بفعالية.لكن وفي الوقت نفسه، كشفت تقارير إعلامية أمريكية، منذ أيام، عن تباين في المواقف بين الرئيس ترامب ونائبه جي دي فانس بشأن الأولويات الأمريكية تجاه إيران، حيث يعتبر فانس أن تحقيق انخفاض في أسعار الوقود يمثل أولوية قصوى للإدارة الحالية، وهو ما يرتبط مباشرة باستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز وضمان تدفق النفط، فيما يصر ترامب على أن الهدف الأساسي لواشنطن هو منع طهران من امتلاك سلاح نووي.المصدر: "دبليو إيه بي سي"