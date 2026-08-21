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إيران... واشنطن تعلن حزمة عقوبات مشدّدة وطهران تصفها بـ"الإرهاب الاقتصادي"

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Bookmark article    Publié le Vendredi 21 Août 2026 - 06:14 قراءة: 2 د, 22 ث
      

في اليوم الـ64 من مذكرة التفاهم.. واشنطن تصعّد الضغط الاقتصادي على طهران ووصول حاملة طائرات أمريكية إلى المنطقة

تتواصل التطورات المتسارعة بين الولايات المتحدة وإيران، في اليوم الـ64 من توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، وبعد 173 يوما من اندلاع الحرب بين الجانبين، وسط انتقال أمريكي متزايد نحو الضغط الاقتصادي بالتوازي مع استمرار الحضور العسكري في المنطقة.


وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية حزمة جديدة من العقوبات المرتبطة بإيران، استهدفت شبكة قالت واشنطن إنها مرتبطة بـالحرس الثوري الإيراني وحزب الله. وتشمل الإجراءات الأمريكية عشرة أشخاص متهمين بالمشاركة في شبكة لنقل الأموال لصالح حزب الله، فيما أعادت واشنطن تصنيف الحزب ضمن قائمة الكيانات المصنفة إرهابية بسبب ما تعتبره ارتباطه بالحرس الثوري الإيراني.


بيسنت: أكبر حملة عزل اقتصادي في التاريخ

وفي تصعيد لافت في اللهجة الأمريكية، قال وزير الخزانة سكوت بيسنت إن واشنطن تستعد لتنفيذ ما وصفه بـ"أكبر حملة منسقة للعزل الاقتصادي في التاريخ" ضد إيران.

وأوضح بيسنت أن الإدارة الأمريكية تعتزم الكشف عن تفاصيل إضافية للعقوبات الجديدة يوم الاثنين، مشيرا إلى أن الهدف يتمثل في ممارسة أقصى قدر من الضغط الاقتصادي على طهران. كما دعا حلفاء الولايات المتحدة وبقية دول العالم إلى تحديد موقفها من هذه الحملة.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد توعد الدول التي تقدم لإيران "أي نوع من المساعدة" بعواقب اقتصادية كبيرة، في إطار توجه واشنطن نحو تشديد الخناق المالي والتجاري على طهران.

طهران ترد: "إرهاب اقتصادي"

وفي المقابل، وصفت وزارة الخارجية الإيرانية العقوبات الأمريكية الجديدة بأنها "إرهاب اقتصادي"، معتبرة أنها تعكس، وفق موقفها، عجز واشنطن عن تحقيق أهدافها تجاه إيران.

ورد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على التصريحات الأمريكية بالقول إن ما يوصف بـ"النصر الاقتصادي" لا يعدو، من وجهة نظر طهران، محاولة لصرف الأنظار عن المشكلات الداخلية في الولايات المتحدة، واعتبره امتدادا لما وصفه بالسياسة الأمريكية الفاشلة.

حاملة الطائرات "جورج واشنطن" تصل إلى المنطقة

وبالتوازي مع التصعيد الاقتصادي، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية وصول حاملة الطائرات "يو إس إس جورج واشنطن" إلى منطقة الشرق الأوسط.

ووصلت الحاملة إلى المنطقة يوم الأربعاء في إطار انتشار مقرر، لتحل محل حاملة الطائرات "يو إس إس أبراهام لينكولن" التي أمضت أكثر من ستة أشهر في الانتشار. وأكدت القيادة المركزية أن مجموعة حاملة الطائرات جورج واشنطن تعمل حاليا في منطقة الشرق الأوسط.

ويأتي وصول الحاملة في وقت تتواصل فيه التوترات العسكرية والاقتصادية المرتبطة بالحرب بين واشنطن وطهران، بما يزيد من ثقل الحضور العسكري الأمريكي في المنطقة.

لبنان: استمرار أزمة السفير الإيراني

وفي لبنان، قال وزير الخارجية يوسف رجي إن استمرار وجود السفير الإيراني المعيّن لدى لبنان محمد رضا شيباني يتعارض مع قرار سيادي لبناني نهائي وواجب النفاذ.

وأوضح رجي أن تأشيرة شيباني تنتهي يوم 24 أوت الجاري، مؤكدا أن لبنان سبق أن رفض اعتماده واعتبره شخصا "غير مرغوب فيه"، وأن بقاءه بعد ذلك التاريخ لا يمكن أن يستند إلى أي تسوية أو إجراء لتسوية وضعه.

وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه المنطقة ضغوطا متزايدة على إيران وشبكاتها الإقليمية، بالتزامن مع تشدد أمريكي في استخدام العقوبات الاقتصادية، مقابل تمسك طهران برفض الضغوط والتهديدات الأمريكية.
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