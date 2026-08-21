في اليوم الـ64 من مذكرة التفاهم.. واشنطن تصعّد الضغط الاقتصادي على طهران ووصول حاملة طائرات أمريكية إلى المنطقة



بيسنت: أكبر حملة عزل اقتصادي في التاريخ





طهران ترد: "إرهاب اقتصادي"



حاملة الطائرات "جورج واشنطن" تصل إلى المنطقة



لبنان: استمرار أزمة السفير الإيراني



تتواصل التطورات المتسارعة بين، في اليوم الـ64 من توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، وبعد 173 يوما من اندلاع الحرب بين الجانبين، وسط انتقال أمريكي متزايد نحوبالتوازي مع استمرار الحضور العسكري في المنطقة.وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية حزمة جديدة من، استهدفت شبكة قالت واشنطن إنها مرتبطة بـ. وتشمل الإجراءات الأمريكية عشرة أشخاص متهمين بالمشاركة في شبكة لنقل الأموال لصالح حزب الله، فيما أعادت واشنطن تصنيف الحزب ضمن قائمة الكيانات المصنفة إرهابية بسبب ما تعتبره ارتباطه بالحرس الثوري الإيراني.وفي تصعيد لافت في اللهجة الأمريكية، قال وزير الخزانةإن واشنطن تستعد لتنفيذ ما وصفه بـضد إيران.وأوضح بيسنت أن الإدارة الأمريكية تعتزم الكشف عن تفاصيل إضافية للعقوبات الجديدة يوم الاثنين، مشيرا إلى أن الهدف يتمثل في ممارسة أقصى قدر من الضغط الاقتصادي على طهران. كما دعا حلفاء الولايات المتحدة وبقية دول العالم إلى تحديد موقفها من هذه الحملة.وكان الرئيس الأمريكيقد توعد الدول التي تقدم لإيران "أي نوع من المساعدة" بعواقب اقتصادية كبيرة، في إطار توجه واشنطن نحو تشديد الخناق المالي والتجاري على طهران.وفي المقابل، وصفتالعقوبات الأمريكية الجديدة بأنها، معتبرة أنها تعكس، وفق موقفها، عجز واشنطن عن تحقيق أهدافها تجاه إيران.ورد وزير الخارجية الإيرانيعلى التصريحات الأمريكية بالقول إن ما يوصف بـلا يعدو، من وجهة نظر طهران، محاولة لصرف الأنظار عن المشكلات الداخلية في الولايات المتحدة، واعتبره امتدادا لما وصفه بالسياسة الأمريكية الفاشلة.وبالتوازي مع التصعيد الاقتصادي، أعلنتوصول حاملة الطائراتإلى منطقة الشرق الأوسط.ووصلت الحاملة إلى المنطقة يوم الأربعاء في إطار انتشار مقرر، لتحل محل حاملة الطائراتالتي أمضت أكثر من ستة أشهر في الانتشار. وأكدت القيادة المركزية أن مجموعة حاملة الطائرات جورج واشنطن تعمل حاليا في منطقة الشرق الأوسط.ويأتي وصول الحاملة في وقت تتواصل فيه التوترات العسكرية والاقتصادية المرتبطة بالحرب بين واشنطن وطهران، بما يزيد من ثقل الحضور العسكري الأمريكي في المنطقة.وفي لبنان، قال وزير الخارجيةإن استمرار وجود السفير الإيراني المعيّن لدى لبنانيتعارض مع قرار سيادي لبناني نهائي وواجب النفاذ.وأوضح رجي أن تأشيرة شيباني تنتهي يوم، مؤكدا أن لبنان سبق أن رفض اعتماده واعتبره شخصا "غير مرغوب فيه"، وأن بقاءه بعد ذلك التاريخ لا يمكن أن يستند إلى أي تسوية أو إجراء لتسوية وضعه.وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه المنطقة ضغوطا متزايدة على، بالتزامن مع تشدد أمريكي في استخدام العقوبات الاقتصادية، مقابل تمسك طهران برفض الضغوط والتهديدات الأمريكية.