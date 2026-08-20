نائب الرئيس الأمريكي: دخلنا مرحلة جديدة في الصراع مع إيران

وكالات -

قال جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الحرب مع إيران دخلت مرحلة جديدة حيث أن الأداة الأكثر فعالية التي نمتلكها هي الضغط الاقتصادي الذي يمكننا ممارسته على طهران.وأضاف جي دي فانس في مقابلة مع برنامج "ذا كلاي ترافيس آند باك سيكستون شو"، الخميس، "نحن نمارس ضغوطا اقتصادية عليهم وهم سيحاولون ممارسة ضغوط اقتصادية علينا".وتابع قائلا: "لكن ما ثبت خلال الأسبوعين الماضيين هو أنهم شعروا بضغط أكبر بكثير مما شعرنا به".وشدد نائب الرئيس الأمريكي أن واشنطن ستواصل هذا النهج لأنها تعتقد أنه أفضل طريقة لتحقيق الهدف النهائي، مشيرا إلى أن ما تحاول واشنطن فعله بإيران في جوهره هو خلق واقع جديد على الأرض.وأكد أنه على الولايات المتحدة أن تخرج المزيد من النفط عبر مضيق هرمز لأن هذه هي ورقة الضغط التي تملكها إيران.وصرح جي دي فانس: "إذا استطعنا توفير كميات كافية من النفط والغاز لتخفيف الضغط على أسعار الطاقة لدى بعض الأمريكيين، وفي الوقت نفسه يُعاقَب الإيرانيون على إطلاق النار على السفن التجارية، فهذا يشكل ضغطا اقتصاديا هائلا عليهم ويغير حساباتهم حول الاتفاق الذي يرغبون في إبرامه، ونوع الترتيب الذي يُريدونه مع الولايات المتحدة".وأردف بالقول: "هل يُريدون أن يبقى اقتصادهم مُختنقا إلى الأبد، أم يُريدون علاقة أفضل مع الغرب؟.. لطالما كان هذا هو الخيار الذي طرحه الرئيس عليهم".ومساء الخميس، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن فرض عقوبات جديدة على إيران.وقالت الوزارة إنه تم فرض عقوبات على 21 شخصا و16 شركة و10 سفن ذات صلة بإيران، مشيرة إلى أن العقوبات الجديدة بشأن إيران لا تمثل القيود الواسعة التي هدد بها الرئيس الأمربكي دونالد ترامب.وفي السياق، صرح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت بأن الإجراءات الاقتصادية التي تتخذها أمريكا ستحد من قدرة إيران على تحريك وكلائها، مؤكدا أن بلاده ستتخذ إجراءات ضد الدول التي تمارس أعمالا تجارية مع إيران.وحذر بيسنت حلفاء الولايات المتحدة في مسألة عزل إيران اقتصاديا التي أعلنها ترامب، وقال بيسنت لقناة "سي إن بي سي" في معرض حديثه عن رسالته إلى الحلفاء "نحن نتوجه إليهم بالقول: "إما أن تكونوا معنا أو ضدنا".وأفاد بأن خطة تصعيد العقوبات الاقتصادية على إيران تقلل من احتمال لجوء الولايات المتحدة إلى عمليات عسكرية مكثفة ضد طهران.وأضاف: "إذا مارسنا أقصى قدر من الضغط الاقتصادي فهذا يعني على الأرجح أنه لن تكون هناك عودة إلى أعمال عسكرية واسعة النطاق، لكنني أؤكد أن ذلك ينطبق في الوقت الراهن فقط".وأعلن بيسنت عن أنه سيعقد مؤتمرا صحفيا يوم الاثنين المقبل للحديث بشكل محدد عما ستقوم به واشنطن بشأن إيران.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن إطلاق ما وصفه بـ "أشد عملية اقتصادية على الإطلاق ضد إيران" متوعدا الدول والمؤسسات التي تقدم لها أي نوع من الدعم بعواقب اقتصادية وخيمة.وقال ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال" إن إيران أضاعت الفرصة التي أتاحها لها للتوصل إلى اتفاق، معلنا إطلاق ما وصفه بـ"أشد عملية اقتصادية ساحقة على الإطلاق ضد أي دولة".