ميلانيا ترامب حول غيابها: سمعت أنكم افتقدتموني.. ها أنذا هنا

وكالات -

ردت الأولى الأمريكية ميلانيا ترامب على الحديث المتزايد عن ندرة ظهورها إلى جانب زوجها، بعبارة قالت فيها: تناهى إلى سمعي أنكم افتقدتموني.. ها أنا هنا.وجاء ظهور ميلانيا في وقت تصاعد فيه الحديث في وسائل الإعلام الأمريكية عن تراجع حضورها العلني خلال الولاية الرئاسية الثانية لترامب، مقارنة بما كانت عليه في فترات سابقة.ونشر موقع "ذا ديلي بيست" تقريراً رائداً حول الظهور العلني للسيدة الأولى، ووجد أنها لم تظهر في الأماكن العامة إلا مرة واحدة كل ستة أيام في المتوسط ​​خلال عام 2026.ولم ترافق ميلانيا زوجها ترامب إلى فعاليات أخرى رفيعة المستوى في العاصمة خلال الشهر الماضي، بما في ذلك حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض الذي أعيد جدولته في 24 جويلية وجنازة صديقه الشخصي وحليفه السياسي السيناتور ليندسي غراهام في 28 جويلية.وكان تقرير نشره موقع "والا" الإسرائيلي، استنادا إلى حلقة خاصة من بودكاست "ذا ديلي بيست"، قد تناول ما وصفه بندرة الحضور النسائي المحيط بترامب، في ظل قلة ظهور ميلانيا وابتعاد ابنته إيفانكا عن الحياة السياسية.وأشار التقرير إلى أربع نساء من عائلة ترامب باعتبارهن مرشحات محتملات للظهور بصورة أكبر إلى جانب الرئيس، وهن لارا ترامب، وكاي ترامب، وبيتينا أندرسون ترامب، وتيفاني ترامب.وفي المقابل، شدد التقرير على أن الحديث عن وجود منافسة بين هؤلاء النساء على مكانة ميلانيا هو قراءة إعلامية ذات طابع ترفيهي، ولا توجد منافسة رسمية أو منصب شاغر، كما أنه لا دليل على أن النساء المذكورات تتزاحمن على هذا الدور.ويأتي تصريح ميلانيا في هذا السياق ليعيدها إلى واجهة الاهتمام الإعلامي، بعدما أثارت محدودية ظهورها تساؤلات بشأن طبيعة دورها وحضورها العام خلال الولاية الثانية لترامب.