JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 18:40 Tunis

الخارجية الإيرانية: العقوبات الأمريكية إرهاب اقتصادي وجريمة ضد الإنسانية تستهدف المواطنين

<img src=http://www.babnet.net/images/4b/6a872cffb62b69.10700645_genmpoifjlhqk.jpg>
Bookmark article    Publié le Jeudi 20 Août 2026 - 17:35 قراءة: 3 د, 9 ث
      
وكالات - أدانت وزارة الخارجية الإيرانية العقوبات الاقتصادية والتجارية الجديدة التي فرضتها واشنطن، ووصفتها بأنها امتداد لسياسة الضغط الأمريكية المستمرة منذ عقود ضد الشعب الإيراني.


ووصفت الخارجية الإيرانية العقوبات الاقتصادية الجديدة بأنها إرهاب اقتصادي وجريمة ضد الإنسانية، مشيرة إلى أنها تستهدف الحقوق الأساسية للإيرانيين.

...

وقالت إن هذا الإجراء ليس دليلا آخر على استمرار عداء وخصومة صانعي السياسات الأمريكيين للشعب الإيراني على مدى 73 عاما فحسب، بل إنه يثبت أيضا الطابع المناهض للإنسانية، والخارق للقانون، والمتغطرس للهيئة الحاكمة الأمريكية.

وأضافت أنه "لا شك بأن العقوبات الاقتصادية الأمريكية ضد إيران التي تستهدف الحقوق الإنسانية الأساسية للأفراد الإيرانيين، تشكل نموذجا من "الإرهاب الاقتصادي" و"الجريمة ضد الإنسانية"، مشددة على أن الآمرين والصانعين لهذه العقوبات يستوجبون المحاكمة والعقاب بسبب ارتكابهم مثل هذه الجرائم البشعة.

وذكرت الخارجية أن هذه العقوبات التي تأتي في أعقاب الحروب المفروضة خلال العام ونصف العام الماضيين من قبل التحالف الأمريكي الصهيوني ضد إيران، وفشلهم في تحقيق أهدافهم الشيطانية الرامية إلى إجبار الشعب الإيراني على الخضوع لمطالبهم غير القانونية والمناهضة للإنسانية، إنما تطيل قائمة الجرائم الأمريكية المرتكبة ضد إيران.

وأفادت بأن العقوبات لن تترك أي أثر يذكر على عزيمة الإيرانيين في صيانة استقلال إيران وعزتها وسيادتها الوطنية.

وأوضحت أن العقوبات والضغط الاقتصادي هما الوجه الآخر لعملة الحرب والعدوان العسكري، وإدمان الولايات المتحدة المَرَضي على هذين الأمرين لم يعرض السلام والأمن العالميين لتهديد ملموس فحسب، بل أوقع الحضارة الإنسانية في انحطاط أخلاقي غير مسبوق.

وتابعت قائلة: "على هذا الأساس، لا يمكن لأي حكومة تؤمن بمبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة بما في ذلك مبدأ احترام السيادة الوطنية للدول، أن تبقى غير مبالية باستمرار انتهاكات القانون والمغامرات العدوانية العلنية للولايات المتحدة ضد المبادئ الأساسية للقانون الدولي".

وأوضحت أن إعلان الولايات المتحدة فرض عقوبات جديدة في حين يعتبر اعترافا صريحا بارتكاب جريمة ضد الإنسانية، هو استمرار لسياسة سبق أن جُرّبت وفشلت، وإعادة اختبارها لن تؤدي حتما إلا إلى تكرار الإخفاقات السابقة وفضيحة من خططوا ونفذوا هذه السياسة، وستكون مسؤولية عواقبها وتداعياتها على عاتق الحكومة الأمريكية ومن خططوا ونفذوا هذه السياسة.

وشددت وزارة الخارجية على أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ثابتة وعازمة في الدفاع عن أمنها ومصالحها الوطنية، وفي التصدي للهجمات والضغوط العسكرية والاقتصادية والسياسية والنفسية الأمريكية.

وأكدت أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية معتمدة على قدراتها الوطنية الفريدة، ومستفيدة من خبرات سبعة عقود من المقاومة الشاملة ضد سياسة الولايات المتحدة القائمة على الضغط والتدخل والعدوان العسكري والإرهاب الحكومي ضد إيران، ستستفيد من جميع الأدوات والإمكانيات لدفع شر العدو الأمريكي الصهيوني وصيانة المصالح الوطنية الإيرانية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن عن "العملية الاقتصادية الأكثر سحقا على الإطلاق" ضد إيران، ضمن ما وصفها بأنها حرب اقتصادية وعملية عزل على نطاق غير مسبوق.

وفي منشور عبر منصته "تروث سوشيال" قال ترامب: "لم يمنح أحد إيران فرصة أكبر مما فعلت أنا لإبرام صفقة، ولسوء حظهم وبصورة مأساوية، أخفقوا في اغتنامها".

وحذر ترامب من أن تسمح أي دولة لمؤسساتها المالية أو شركاتها أو مطاراتها أو هيئاتها الحكومية بمنح "أي شريان حياة بأي شكل من الأشكال" لإيران، وإلا فسوف تجد نفسها في مواجهة "تبعات اقتصادية هائلة".

وشدد ترامب على ضرورة توقف عمليات "تهريب النفط، وخطوط المقايضة، والتحويلات النقدية واتخاذ شركات وهمية كواجهة"، قائلا: "كل ذلك يجب أن يتوقف الآن.. وأنتم تعرفون أنفسكم"، على حد قوله.

ولم ⁠يحدد ترامب الإجراءات التي ستتخذها ​واشنطن ضد ​هذه ⁠الدول، ولم يذكر أي بلد ⁠بالاسم.

وقال الرئيس الأمريكي: "هذا يوم إنزال اقتصادي، نريد من كل حلفائنا أن يصطفوا إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية لعزل إيران وإنزال الهزيمة بها.. هؤلاء المجانين يترنحون، وهذه الإجراءات التاريخية ستشلهم وتشل قدرتهم على نشر الإرهاب في أنحاء العالم".

وأضاف ترامب: "أسطولهم البحري انتهى، وسلاحهم الجوي تم تدميره، وباتت مصانعهم العسكرية أنقاضا، وعُملتهم بلا قيمة، ودولتهم على حافة الهاوية.. لن تمتلك إيران سلاحا نوويا أبدا".

ويأتي هذا الإعلان من جانب ترامب مع دخول الحرب شهرها السادس، بلا حسم عسكري أو انفراجة دبلوماسية في الأفق، بينما لا يزال مضيق هرمز الحيوي مغلقا عمليا.

ومع اقتراب انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر المقبل، يواجه ترامب انتقادات محلية بشأن تكاليف الحرب على المستهلك الأمريكي، وكذلك على صعيد الخسائر في الجيش الأمريكي.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 334788

babnet

كل الأخبار...

18:40 - شبيبة القيروان - تعيين لطفي القادري مدربا لاكابر كرة القدم
18:02 - وزير الإقتصاد يؤكد على توفر الفرص والإمكانيات للإرتقاء بحجم الإستثمارات الهندية في تونس
17:42 - نابل: الاحتفال الجهوي بيوم العلم مناسبة لتكريم المتميزين ولتثمين جهود الأولياء ومختلف المتدخلين في إنجاح السنة الدراسية (الوالية)
17:35 - الخارجية الإيرانية: العقوبات الأمريكية إرهاب اقتصادي وجريمة ضد الإنسانية تستهدف المواطنين
17:27 - نادي حمام الانف - معز بن شريفية يعزز الصفوف
17:25 - مستقبل المرسى يمدد عقد فراس عيفية الى غاية 2028
17:12 - تارانتو 2026-الكرة الطائرة: "الفوز على منتخب الجزائر يكتسي اهمية معنوية كبيرة (مدرب المنتخب التونسي)
17:06 - تارانتو 2026 : غدا الجمعة انطلاق مشاركة المنتخب التونسي للكانوي كاياك
16:44 - توننداكس ينهي معاملات الخميس على منحى إيجابي مرتفعا بنسبة 0،15 بالمائة
16:31 - إضراب فجئي لسائقي شاحنات نقل المحروقات يربك تزويد محطات الوقود بالعاصمة
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 20 أوت 2026 | 7 ربيع الأول 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:39
19:06
16:07
12:30
05:40
04:06
الرطــوبة:
% 41
Babnet
Babnet36°
36° Babnet
الــرياح:
3.09 كم/س
Babnet
Babnet25°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
36°-25
38°-27
37°-28
38°-28
37°-29
  • Avoirs en devises 24949,5
  • (20/08)
  • Jours d'importation 97
  • 1 € = 3,38093 DT
  • (20/08)
  • 1 $ = 2,92255 DT
  • Solde Compte du Trésor     (19/08)     1569,3 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (19/08)   29970 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio