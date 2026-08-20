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ترامب: أعلن عن أشد عملية اقتصادية مدمرة ضد إيران وأي دولة توفر شريان لها ستواجه عواقب هائلة

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Bookmark article    Publié le Jeudi 20 Août 2026 - 10:36 قراءة: 1 د, 39 ث
      
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب إطلاق ما وصفه بـ"أشد عملية اقتصادية مدمرة تتخذ على الإطلاق ضد أي دولة"، متوعدا إيران بـ"حرب اقتصادية وعزل على نطاق غير مسبوق".

وقال ترامب اليوم الخميس إن طهران "فشلت في اغتنام" فرصة عقد صفقة مع الولايات المتحدة، مضيفا: "لم يمنح أحد الجمهورية الإسلامية في إيران فرصة أكبر لعقد صفقة بدرت مني، وللأسف بالنسبة لهم، فشلوا في اغتنامها".


وأشار الرئيس الأميركي إلى أن بلاده ستشدد الضغوط الاقتصادية على إيران، قائلا إن "بحريتها انتهت، وقوتها الجوية دمرت، ومصانعها العسكرية أصبحت الآن أنقاضا، وعملتها لا تساوي شيئا، وبلادها معلقة بخيط".


وهدد ترامب الدول التي تسمح لمؤسساتها المالية أو شركاتها أو مطاراتها أو جهاتها الحكومية بتقديم أي دعم لإيران، قائلا إنها ستواجه "عواقب اقتصادية هائلة".

وشملت الإجراءات التي أعلن عنها ترامب، وفق تصريحاته، وقف ما وصفه بـ"تهريب النفط"، وخطوط المقايضة، والتحويلات النقدية، وشركات الصرافة، وسجلات السفن، والشركات الواجهات التي تستخدمها إيران لتجاوز العقوبات.

وقال ترامب: "كل ذلك يجب أن يتوقف الآن"، وأضاف مخاطبا الجهات التي تستمر في التعامل مع إيران: "أنتم تعرفون من أنتم".

ووصف ترامب الحملة الجديدة بأنها "يوم إنزال اقتصادي" (Economic D-Day)، داعيا حلفاء الولايات المتحدة إلى الوقوف إلى جانب واشنطن من أجل "عزل التهديد الإيراني وهزيمته".

وأضاف أن إيران أصبحت، وفق تقييمه، في "موقف بالغ الضعف"، وأن الإجراءات الجديدة "ستشلها وتشل قدرتها على تصدير الإرهاب إلى أنحاء العالم".

وأكد ترامب في ختام تصريحاته أن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، قائلا: "إيران لن تمتلك سلاحا نوويا أبدا".

وفي وقت سابق من يوم الأربعاء، أكد ترامب أن مضيق هرمز لن يكون له في المستقبل الأهمية السابقة نفسها بالنسبة لإمدادات النفط العالمية.

وجدد الرئيس الأمريكي تأكيده أن الولايات المتحدة لا تجري أي مفاوضات مع إيران حاليا، لكنه قال إن واشنطن قد تستأنفها "في مرحلة ما".

وأكد محافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي، أن صادرات النفط الإيراني توقفت تقريبا في ظل الظروف الراهنة، نتيجة للحصار البحري والعقوبات القصوى المفروضة على البلاد.

وأفاد موقع "أكسيوس" نقلا عن مسؤولين أمريكيين اثنين بأن الولايات المتحدة أقامت ممرا سريا لنقل ملايين البراميل من النفط يوميا عبر مضيق هرمز.
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