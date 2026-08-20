مصر.. إسقاط الجنسية عن شخصين بسبب التجنس أو الخدمة العسكرية بالخارج
نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرارين بشأن إسقاط الجنسية المصرية عن مواطنين اثنين، وذلك على خلفية التجنس بجنسية أجنبية أو الالتحاق بالخدمة العسكرية في دولة أجنبية دون الحصول على الترخيص المسبق.
وتضمن قرارا مجلس الوزراء الموافقة على إسقاط الجنسية المصرية عن أميمة صلاح محمد أبو عمة، المولودة بالقاهرة في 6 أوت 1973، وذلك بسبب تجنسها بجنسية أجنبية دون الحصول على إذن سابق.
كما شمل القرار محمود أحمد محمد أحمد العطار، المولود بالقاهرة في 1 أكتوبر 1991، حيث تقرر إسقاط جنسيته المصرية بسبب التحاقه بالخدمة العسكرية في دولة أجنبية دون الحصول على الترخيص المسبق.
وتأتي هذه القرارات في سياق قرارات مماثلة نشرتها الجريدة الرسمية المصرية مؤخرا، وشملت أربعة أشخاص لأسباب مرتبطة أيضا بالتجنس بجنسية أجنبية أو الالتحاق بالخدمة العسكرية في دولة أجنبية دون ترخيص.
ومن بين الحالات التي تضمنتها القرارات السابقة، محمد نصر أحمد أحمد عبده، المولود بمحافظة الدقهلية في 2 ديسمبر 2000، حيث أسقطت عنه الجنسية المصرية بسبب التحاقه بالخدمة العسكرية في دولة أجنبية دون الحصول على ترخيص سابق.
كما شملت القرارات محي الدين مصطفى عمر عبد الرحمن، المولود بالقاهرة في 27 نوفمبر 1958، بسبب تجنسه بجنسية أجنبية دون الحصول على إذن سابق.
وتضمن قرارا مجلس الوزراء الموافقة على إسقاط الجنسية المصرية عن أميمة صلاح محمد أبو عمة، المولودة بالقاهرة في 6 أوت 1973، وذلك بسبب تجنسها بجنسية أجنبية دون الحصول على إذن سابق.
كما شمل القرار محمود أحمد محمد أحمد العطار، المولود بالقاهرة في 1 أكتوبر 1991، حيث تقرر إسقاط جنسيته المصرية بسبب التحاقه بالخدمة العسكرية في دولة أجنبية دون الحصول على الترخيص المسبق.
وتأتي هذه القرارات في سياق قرارات مماثلة نشرتها الجريدة الرسمية المصرية مؤخرا، وشملت أربعة أشخاص لأسباب مرتبطة أيضا بالتجنس بجنسية أجنبية أو الالتحاق بالخدمة العسكرية في دولة أجنبية دون ترخيص.
ومن بين الحالات التي تضمنتها القرارات السابقة، محمد نصر أحمد أحمد عبده، المولود بمحافظة الدقهلية في 2 ديسمبر 2000، حيث أسقطت عنه الجنسية المصرية بسبب التحاقه بالخدمة العسكرية في دولة أجنبية دون الحصول على ترخيص سابق.
كما شملت القرارات محي الدين مصطفى عمر عبد الرحمن، المولود بالقاهرة في 27 نوفمبر 1958، بسبب تجنسه بجنسية أجنبية دون الحصول على إذن سابق.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 334758