مصر.. إسقاط الجنسية عن شخصين بسبب التجنس أو الخدمة العسكرية بالخارج

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرارين بشأن، وذلك على خلفية التجنس بجنسية أجنبية أو الالتحاق بالخدمة العسكرية في دولة أجنبية دون الحصول على الترخيص المسبق.وتضمن قرارا مجلس الوزراء الموافقة على، المولودة بالقاهرة في 6 أوت 1973، وذلك بسبب تجنسها بجنسية أجنبية دون الحصول على إذن سابق.كما شمل القرار، المولود بالقاهرة في 1 أكتوبر 1991، حيث تقرر إسقاط جنسيته المصرية بسبب التحاقه بالخدمة العسكرية في دولة أجنبية دون الحصول على الترخيص المسبق.وتأتي هذه القرارات في سياق قرارات مماثلة نشرتها الجريدة الرسمية المصرية مؤخرا، وشملتلأسباب مرتبطة أيضا بالتجنس بجنسية أجنبية أو الالتحاق بالخدمة العسكرية في دولة أجنبية دون ترخيص.ومن بين الحالات التي تضمنتها القرارات السابقة،، المولود بمحافظة الدقهلية في 2 ديسمبر 2000، حيث أسقطت عنه الجنسية المصرية بسبب التحاقه بالخدمة العسكرية في دولة أجنبية دون الحصول على ترخيص سابق.كما شملت القرارات، المولود بالقاهرة في 27 نوفمبر 1958، بسبب تجنسه بجنسية أجنبية دون الحصول على إذن سابق.