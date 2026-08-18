الدّين كقوّة ناعمة في معترك العلاقات الدولية



[1] Antonio Spadaro, L’atlante di Francesco: Vaticano e politica Internazionale, Marsilio Editori, Venezia- Italia, 2023.

[2] Sébastien Fath, Le pouvoir nouveau evangélique, Crasset 2026, p. 8.

[3] Flavio Felice, Neocon e Teocon. Il ruolo della religione nella vita pubblica statunitense, Rubettino, Catanzaro-Italia 2006.

[4] Bebbington David. Evangelicalism in Modern Britain: A History from the 1730s to the 1980. London: Unwin Hyman, 1989, p. 17.

[5] Sébastien Fath, In God we trust. Evangelici e fondamentalisti cristiani negli Stati Uniti, Lindau, Torino 2005, p. 207 e s.

[6] Furio Colombo, Il Dio d’America. Religione e Politica in USA, Claudiana, Torino (Italy) 2014.

[7] Mokhtar Ben Barka, La droite chrétienne américaine, p. 180.

[8] Ibid., p. 177.

ما عاد الحديث عن ضرورة خوض إصلاحات بخصوصشأنا جنوبيا صادرا من دول جنوب العالم. باتت الأصوات تتعالى من داخلذاته، بضرورة إدخال تحويرات فعلية للحفاظ علىوإرساء. الأستاذ، أستاذ تاريخ الفكر السياسي في جامعة بولونيا الإيطالية، صدر له مؤلف بالعربية، تُرجِم لدى "مشروع كلمة" في أبوظبي بعنوان:. في أعقاب حديث عن صنّاع القانون الدولي وعمّا آلت إليه الأمور، يطرح جوتسي سؤالين مهمّين: هل من الممكن إيجاد قانون دولي قادر فعليا على تعزيز العدالة دون أن يكون أداة لمشروعات إمبريالية؟ وهل يمكن إرساء قانون دولي عالمي يقوم على أساس مبادئ تُستَقى من تعدّدية الحضارات والنظم القانونية؟في ظلّ مناخ عام تعلو فيه المطالبة بالمراجَعات كيف يحضر؟ ما من شكّ أن الالتجاء إلى العامل الديني، يأتي حينا من باب، وآخر من باب الإقرار بفاعليته في الاجتماع. فضلًا عن يقين أنّ ما جرى من إقصاء متعمَّد، طيلة عقود، جاء جرّاء خلفيات إيديولوجية بين المكوَّن الكاثوليكي الأوروبي والطرح العَلماني الفرنسي، ممّا أشاع جوّا مشحونا ساد في المركز الفرنكفوني وفي لواحقه الإفريقية والعربية، لن ندخل في تفاصيله.بات العالم اليوم أمام وضع جديد يحضر فيهفي المجال العمومي الوطني وفي المجال الدولي. وتُطِلُّ فيه الأديان بموجب إيمان بحيازتها مخزونا من، يمكن تسخيرها في سبيل الصالح العام.فمن يَقْدِر اليوم أن يستهينَ بحاضرةوأثرها في جيوبوليتيك السياسة الدوليّة؟ لقد ولّى العهد الذي يُحقَّر فيه من أثَر الدين، المتلخِّص في تلك القولة الشهيرة لجوزيف ستالين:والحال كما يقول الشاعر العربي:الإيطاليفي كتاب بعنوان[1]، يوضّح أنّ حاضرة الفاتيكان تضطلع بدور فاعل في، من خلال منظور مميَّز لمفهوم الدبلوماسية عبر تفعيل خاص للعمل الدبلوماسي. وقد تبلور هذا الحضور في أعقاب، على إثر مشاركة الفاتيكان كناشط مستقلّ في لعبة السياسة الدولية، وكسلطة أخلاقية تأبى الانخراط في سياسة المحاور. بدا ملمح هذا الدور مطلّا بوضوح على المسرح الدولي منذ حقبة البابا(ت. 1978) وهو ما ترسّخ بقوة مع البابا الأرجنتيني(ت. 2025)، مما شكّلَ هوية للدبلوماسية الفاتيكانية كونهاويُبرِز سبادارو أن خيارلا يأتي من فراغ لأنّ 183 تمثيلا دبلوماسيا يربط حاضرة الفاتيكان بدول العالم، وأن مليارا و378 مليونا من سكان المعمورة يتطلّعون نحو روما، يرعاهم جيش مهول من رجال الدين الكاثوليك المكرَّسين والراهبات. فالكنيسة الكاثوليكية وحدة مركّبة، تضمّ في داخلها أكثر من 120 حركة كَنَسية معترف بها، علاوة على جماعات دينية عديدة تزيد على الألف جماعة. وذلك بحسب الأعداد الواردة في التقرير الإحصائي () (2022).تبدو حاضرة الفاتيكان من خارج مجرّد هيئة ذات امتدادات عالمية تسعى للتحاور مع ساسة العالم لكسب امتيازات، واستصدار تشريعات، تمكّنها من التحكم بضمائر المؤمنين، وهي من منظور داخلي واقع رسالي تبشيري يتأسّس على الإيمان يهدف إلى أنجلة الأرواح بدعوى الخلاص يوم الدينونة. لكن في خضمّ هذا التداخل في التوصيف، تبقىمتابعةً لتلكعلى مستوى كاثوليكي. نقول منذ رحيل(ت. 2022) واعتلاء البابا الأرجنتينيسدّة البابوية في روما شهدت الكنيسة تحويرا جذريا في سياستها الخارجية، لا سيّما مع، ويلوح أنّ البابا الحالييحافظ على النهج نفسه ويتفادى ما يعكّر صفو تلك السياسة. كانت زيارته الأخيرة إلى الجزائر هادئة خافية، وتجنّب نكأ الجراح حتى القريبة منها الحادثة فيإبّان العشرية الأليمة في الجزائر.لقد طوّر البابا الراحل فرنسيس لغة ليتورجية منفتحة مع، تجاوزت مقرّرات مجمع الفاتيكان الثاني. كان اللّقاء بشيخ الأزهر، الدكتور، في أبوظبي (2019) وتوقيعفرصة مهمّة لتقارب العالمين الإسلامي والمسيحي. ولم تقف سياسة الكنيسة الناعمة عند ذلك الحدّ، بل سار البابا فرنسيس قدما بلقاء المرجعوزيارة مدينة، في مسعى لاحتضان الإرث القِيَمي المشترك بين الأديان الثلاثة.بالمثل سلكت الكنيسة، منذ الثاني والعشرين من سبتمبر 2018، تاريخ إبرام الاتفاق بين، بعيدا عن تعنّت تنصيب إكليروس الكنيسة في الصين من روما الذي ميّز العقود الماضية بخصوص.من جانب آخر، تناهز أعدادفي العالم (أي مختلف تنوعات ورثاء البروتستانت) 700 مليون نسمة، وفق ما يورده الخبير الفرنسي في الشأن الإنجيلي[2]. ولكن من هم الإنجيليون الجدد؟ هو توجّهٌ ديني متحرّر من الهرميّة، وإن شئنا تجمّعات دينية مشرّعة. تظلّ خَلفيتها العامة بروتستانتية. وتصطبغ توجّهاتها عموما بخاصيات، أي الإيمان بحلول المخلّص يومًا؛ وبمنزع أخلاقي يهودي-مسيحي؛ وبالتطلّع إلى عهد ألفي يهنأ فيه الناس. بعبارة موجزة نشأتكردّ فعل على البروتستانتية التقليدية الخاملة التي استنزفها التدافع المحموم مع الكاثوليكية طيلة قرون.تُعتَبر الساحة الأمريكية، في الراهن، المحجّ لهذا التكتل الديني الذي يصنَّف إجمالا تحت مسمّى، أو ما يُعرف أحيانا بـ. وتُنعت النّواة الصلبة في ذلك بالـ، أي من يستلهمون المقولات الدّينية، أكان لتحليل الأوضاع الاجتماعية، أو لتبرير ترسيخ قِيَم الآباء في المجال العمومي[3].يزعم الإنجيليون أنّ ثمة تراجعا في القِيم الخُلقية بين الأمريكان، ويفسّرون الأمر بقوّة ضغط العلمانية. والملاحظ في توجّه الإنجيليين، أنّ الخصائص المسيحية ليست الغالبة عليه، بل يحمل في طياته عنصرا كتابيا قويا يمثّله اليهود الأمريكان، لذلك ثمة إلحاح بينهم علىداخل هذا الزخم يحضر الإنجيليون بوصفهم مسارا لاهوتيا متنوّع المشارب، يتكوّن من عدّة كنائس، على غراروآخرين. حاول المؤرخضبط خصائص جامعة لهذا الشتات المسمى بالإنجيليات على أساس أربعة عناصر مشتركة بينها:(أي تحوير نمط العيش تحت تأثير التجربة الدينية)،(المستند أساسا إلى الالتزام الفعلي)،(بوصف الكتاب المقدس كلمة الرب الموحاة) و(المتمثلة في محورية الرؤية الثالوثية)[4]. لكن هذا التعريف وإن أبرزَ ما يميّز الإنجيليات من خصائص:، فهو يغفل عن ملامح دنيوية تلبّي متطلّبات الفرد وحاجاته، داخل مسار متكامل ينطلق من، مرورا بـ، وإلى غاية. والذي يعنينا هنا أساسا وهو المرحلة الثالثة كيف تبدوفيها بمدلولها الإنجيلي وكيف تنعكس فيفي واقع الأمر تعيش الشرائح الاجتماعية الوسطى تناغما مع طروحات، وتجد في ما توفره للأتباع من أنشطة اجتماعية وتربوية وثقافية ورياضية شبه مجانية، ما يلبّي حاجاتها وما يجعلها تميل إلى خياراتها وتبيعُها صوتها الانتخابي مقابل ما تلقاه من مغانم. هناكيشدّ الطرفين.ليست الكنائس العملاقة -- التي بحوزة الإنجيليين هياكل للاستعراض فحسب، بل تعبّر أيضا عن قوة أنشطة، تغطّي مجالات متنوّعة. تحاول من خلالها التنظيمات الدينية مواكبة احتياجات الأتباع. يقولالخبير في الشأن الإنجيلي: يُعَدّ التيّار الإنجيلي، إلى جانب، أقوى الخيارات الدّينية حركية وانتشارا في العالم. فالتيّار الإنجيلي يبقى أكثر التوجّهات الدّينية قدرة على توظيف[5].ولعلّ رمزية، العامرة بالأنشطة الدنيوية المتنوعة، بما يفوق أنشطتها الدينية، هو رأس جبل الجليد العائم في عملية التنشئة الدينية الجديدة. وهي ظاهرة ما عادت محصورة بأمريكا أو بشطر القارة الجنوبي، بل تتمدّد نحو الخارج لتبلغصحيح في أمريكا أرسى الدستور فصلًا صريحًا بين، لكن الأمر ليس بتلك الصرامة المعهودة في أوروبا. فلطالما تجلّت تلك العلاقة الوثيقة في شعارات على غرار:. إذ يحضر تقليدٌ اجتماعيٌ ديني مميَّز يسود في أمريكا، يجد سندًا له في ما يُعرف بمفهومالسياسة في الغرب باتت تستعين بالدين، ولربّما تعتمد عليه بوصفهفي الاجتماع وقادرة على مدّ السياسي بالدعم المرجو، لا سيّما عند التطلّع إلى تمرير خيارات شائكة تتطلب تضافر القوى. الطريف في ذلك التحول الديني- السياسي الذي تشهده أمريكا، كما يقولفي بحث بعنوان:: ليست الكنائس التي اجتاحت السياسة، بل العكس[6].كان الأستاذ، من أوائل من اهتموا بعلاقة الإنجيليين بالسياسة، قد قدّر في كتابه، أعداد الإنجيليين الذين استوطنوا إسرائيل، بشكل شبه دائم، زهاء خمسة وعشرين ألفا[7]. حيث ينظر الإنجيليون للفلسطينيين، بوصفهم ممن ينبغي أن يُنصَّروا قسرًا أو يُجلوا قهرًا، كون النّبوءة الكتابية المزعومة تتجلّى في اليهود وفي، لا في المسلمين أو المسيحيين العرب، الذين يعدّون ضالين منحرفين[8].ما من شك أنّ ثمة مواقف غائمة أو شبه منقوصة تروج في الجانب العربي بخصوص الإنجيليّين، غالبا ما تُخلّف خلطًا، وهي مواقف مستوحاة من علاقات الإنجيليين الجدد في أمريكا خصوصا باليهودية المتصهيِنة، لكن الجلي أنّ، وإن تحدُثُ توتّرات في فضاء فلا يعني انسحابها على سائر الفضاءات. ففي، يحضر في هذا المجال الرحب شكلان من العروض الدينية، الإسلامية والإنجيلية، يلتقي المتنافسان كلّ يوم ويتعايشان بشكل سلميّ في مجمل الحالات. لا يتقاسم الطرفان الاعتقادات ذاتها، لكن كلاهما يُعرِّف نفسه أنه مؤمن. وفي، في أحضان القارة المعلْمَنَة يتمَوْقَع الإسلام والمسيحية الإنجيلية كفاعلين ناشطين، ضمن أوضاع الأقلية لذلك غالبا ما يتحالفان في المطالبات الحقوقية. ما نريد قوله أنّ[9].نصّ مداخلة ألقيت في ندوةبمركز البحوث والدراسات في حوار الحضارات والأديان المقارنة، في مدينة سوسة- تونس بتاريخ 4 جوان 2026.[9] سباستيان فات،، ترجمة: عزالدين عناية، 'مجلة التفاهم'، العدد 42، عُمان 2013، ص: 131-144.