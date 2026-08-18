إيران .. ترمب يرفض تمديد مذكرة التفاهم وتقدم في المحادثات بين مسقط وطهران

في اليوم الـ62 من توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، وبعد، يتجه المشهد الأمريكي الإيراني نحو مزيد من التصعيد، وسط تعثر الجهود الدبلوماسية وتزايد التوتر حولوقال الرئيس الأمريكيإن إيران ليست بصدد إبرام الاتفاق الذي تعتبره واشنطن ضرورياً، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى تمديد مذكرة التفاهم.وفي ما يتعلق بمضيق هرمز، قال ترمب إن بلاده تفرض سيطرتها عليه عبر، مجدداً طرح إمكانية «إعلان هرمز إقليماً أمريكياً»، واصفاً الفكرة بأنها «عظيمة».في المقابل، وصف المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني تصريحات ترمب بشأن وجود محادثات «خلف الكواليس» مع الحرس الثوري بأنها، نافياً وجود أي مفاوضات مع واشنطن.وفي تطور لافت، نقلت وكالةعن مسؤول إيراني رفيع أن طهران قررت الانتقال من، على خلفية وصول جهود إنهاء الحرب إلى طريق مسدود. ولم يستبعد المسؤول إمكانية شن هجوم بهدف كسر الحصار البحري الأمريكي في حال فشلت المساعي الدبلوماسية.وفي الأثناء، أكد وزير الخارجية الإيرانيأن بلاده عازمة على مواصلة العمل مع سلطنة عُمان لتحديدورغم التصعيد السياسي والعسكري، أفادت شبكة، نقلاً عن بيانات «مارين ترافيك»، بأنوبين التهديدات المتبادلة والتحركات البحرية، يبقى مضيق هرمز في قلب المواجهة، فيما تبدو الدبلوماسية أمام اختبار جديد قد يحدد ما إذا كان التصعيد سيتراجع أم يتحول إلى مواجهة أوسع.