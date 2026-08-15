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إندونيسيا: ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى 38 قتيلا

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Bookmark article    Publié le Samedi 15 Août 2026 - 12:57 قراءة: 0 د, 54 ث
      
وكالات - ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب منطقة فلوريس الإندونيسية اليوم السبت إلى 38 قتيلا، فيما أصدرت السلطات تحذيرا من احتمال حدوث موجات تسونامي، ودعت السكان في المناطق الساحلية إلى الانتقال إلى أماكن مرتفعة.

ورفعت السلطات لاحقا التحذير، بعدما أفادت وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء الإندونيسية بأن عمليات المراقبة لم تسجل تغييرات كبيرة في مستوى سطح البحر من شأنها أن تشكل خطرا على المناطق الساحلية.


وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات عند الساعة 05:58 صباحا بالتوقيت المحلي، وكان مركزه على بعد نحو 68 كيلومترا شمال غرب مدينة إندي في مقاطعة نوسا تينجارا الشرقية. وأعقب الزلزال هزتان ارتداديتان.


وقال رئيس الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث، سوهريانتو، إن فرق الإنقاذ انتشلت 38 جثة على الأقل، معظمها من المناطق المتضررة في سيكا ومانجاراي وإيست مانجاراي، مشيرا إلى انتشال 16 جثة من تحت أنقاض انهيار أرضي في قرية ريوك بمنطقة مانجاراي.

وأضاف أن 13 شخصا على الأقل نقلوا إلى مستشفيات قريبة، من بينهم اثنان في حالة خطيرة.

كما أفاد المسؤول بأن نحو 2000 من سكان منطقة ناجيكيو غادروا منازلهم وتوجهوا إلى ملاجئ مؤقتة، تحسبا لأي تداعيات إضافية للزلزال.
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