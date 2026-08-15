إندونيسيا: ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى 38 قتيلا

وكالات -

ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب منطقةاليوم السبت إلى، فيما أصدرت السلطات تحذيرا من احتمال حدوث موجات تسونامي، ودعت السكان في المناطق الساحلية إلى الانتقال إلى أماكن مرتفعة.ورفعت السلطات لاحقا التحذير، بعدما أفادت وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء الإندونيسية بأن عمليات المراقبة لم تسجل تغييرات كبيرة في مستوى سطح البحر من شأنها أن تشكل خطرا على المناطق الساحلية.وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن الزلزال وقع على عمقعند الساعة، وكان مركزه على بعد نحوفي مقاطعة نوسا تينجارا الشرقية. وأعقب الزلزال هزتان ارتداديتان.وقال رئيس الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث،، إن فرق الإنقاذ انتشلت، معظمها من المناطق المتضررة في، مشيرا إلى انتشال 16 جثة من تحت أنقاض انهيار أرضي في قرية ريوك بمنطقة مانجاراي.وأضاف أننقلوا إلى مستشفيات قريبة، من بينهم اثنان في حالة خطيرة.كما أفاد المسؤول بأن نحوغادروا منازلهم وتوجهوا إلى ملاجئ مؤقتة، تحسبا لأي تداعيات إضافية للزلزال.