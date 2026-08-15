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قائد الحرس الثوري الإيراني: نجحنا في "إذلال أقوى جيش في تاريخ العالم"

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Bookmark article    Publié le Samedi 15 Août 2026 - 06:51 قراءة: 0 د, 59 ث
      

قال قائد الحرس الثوري الإيراني، اللواء أحمد وحيدي، إن القوات المسلحة الإيرانية وحلفاءها نجحوا خلال الأشهر الستة الماضية في "إذلال أقوى جيش في تاريخ العالم"، وفق ما نقلته وكالة تسنيم.

وأشاد وحيدي، في رسالة بمناسبة حلول شهر ربيع الأول، بما وصفه بـ"الجهاد الفريد" الذي خاضته القوات الإيرانية في ظروف مناخية وتكتيكية صعبة، مشيرا إلى تنفيذ عمليات هجومية ودفاعية في مناطق مختلفة من البلاد، تحت ما وصفه بـ"وابل النيران الكثيفة".


ووجّه قائد الحرس الثوري رسالته إلى القوات المسلحة والشرطة وقوات الباسيج والعشائر، مستشهدا بالآية القرآنية: "إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص".

وشبّه وحيدي ما وصفه بـ"صمود" القوات خلال الأشهر الستة الماضية بملاحم تاريخية، معتبرا أنها أعادت إحياء "ملحمة الدفاع المقدس" خلال الحرب الإيرانية العراقية، إلى جانب استحضار معارك تاريخية مثل بدر وخيبر.


كما أشاد بـ"الإدارة الحكيمة للميدان تحت قيادة العلامة مجتبى خامنئي"، معتبرا أن ذلك أسهم، وفق تعبيره، في "فتح أبواب الثورة على المستضعفين في العالم" وإثبات أن الإسلام يمكن أن يحكم العالم.

واختتم وحيدي رسالته بالتطرق إلى القضية الفلسطينية واللبنانية، معربا عن أمله في أن تكون التطورات الحالية تمهيدا لإنهاء معاناة شعوب المنطقة، وخاصة في فلسطين ولبنان، كما وجه التهنئة إلى القوات وعائلاتهم بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.

المصدر: وكالة تسنيم
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