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ترامب: قريبا سأعلن مضيق هرمز أرضا تابعة للولايات المتحدة

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Bookmark article    Publié le Vendredi 14 Août 2026 - 22:05 قراءة: 1 د, 23 ث
      
وكالات - قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الجمعة، إنه يعتزم إعلان مضيق هرمز أرضا تابعة للولايات المتحدة، في خطوة من شأنها أن تثير تداعيات سياسية وقانونية وجيوسياسية واسعة.

وأعلن ترامب، أنه بعد الانتصار على إيران، سيعتبر مضيق هرمز أراض تابعة للولايات المتحدة، في تصعيد لافت يتجاوز المطالب السابقة بالسيطرة على الملاحة.

وقال ترامب خلال فعالية في ولاية نيويورك: "بعد أن ننهي هزيمة إيران.. قريبا جدا، سأعلن أن مضيق هرمز هو أراضٍ تابعة للولايات المتحدة".

وتأتي هذه التصريحات بعد أسابيع من إعلان ترامب أن الولايات المتحدة تسيطر على مضيق هرمز وتعهد بالحفاظ على هذا الوضع، في تناقض مع تصريحات إيرانية تؤكد أن طهران هي المسيطرة على المضيق وتديره.


وتصاعد الوضع في المنطقة بعد أن أعلن ترامب أن اتفاق وقف إطلاق النار المبرم مع طهران في 18 جوان لم يعد ساريا، وشنت القوات الأمريكية سلسلة من الضربات على أهداف في الأراضي الإيرانية، بحجة ردع استفزازات ضد السفن المدنية في مضيق هرمز.

ورد الجيش الإيراني بضربات على القواعد الأمريكية في عدد من دول الشرق الأوسط، واتهمت طهران واشنطن بانتهاك مذكرة التفاهم بشأن وقف العمليات القتالية.

وأثارت تصريحات ترامب موجة من الانتقادات والقلق في الأوساط الدولية والإقليمية، حيث اعتبرتها بعض الدول انتهاكا للقانون الدولي وسيادة إيران، خاصة أن مضيق هرمز يخضع للمياه الإقليمية الإيرانية والعمانية.

وحذرت روسيا والصين من أي محاولات لتغيير الوضع القانوني للمضيق، مؤكدتين على أهمية الحفاظ على حرية الملاحة والالتزام بالقانون الدولي. كما أعربت دول الخليج عن قلقها من أن يؤدي هذا التصعيد إلى مزيد من زعزعة الاستقرار في المنطقة، خاصة مع استمرار الحرب الأمريكية الإيرانية وتأثيرها على أمن الطاقة العالمي.
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