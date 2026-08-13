مصر.. مكافأة بمليوني جنيه لمن يعثر على كلبة مفقودة

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر حالة من الجدل، بعد الإعلان عن، أي نحو 40 ألف دولار، لمن يتمكن من العثور على كلبة مفقودة تدعى «سكرا».وبدأت القصة إثر نشر صفحة «Dogs Area»، المتخصصة في رعاية الحيوانات والبحث عن المفقود منها، إعلانا عن المكافأة، التي رُصدت مقابل الإدلاء بأي معلومات تساعد في العثور على الكلبة وإعادتها إلى أصحابها.وأوضحت الصفحة أن «سكرا» لا تمثل مجرد حيوان أليف بالنسبة إلى صاحبتها، بل تعد جزءا أساسيا من العائلة، مشيرة إلى أن فقدانها تسبب في حالة من الحزن الشديد لدى الأسرة.وأضافت أن الهدف من رصد هذه المكافأة هو تحفيز المواطنين على تكثيف عمليات البحث وتوسيع نطاقها، داعية كل من لديه معلومات أو شاهد الكلبة إلى التواصل فورا مع أصحابها.كما وجهت الصفحة نداء إلى مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي لمشاركة الإعلان على نطاق واسع، أملا في الوصول إلى معلومات تساعد على العثور على «سكرا» وعودتها إلى عائلتها.