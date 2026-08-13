السعودية: أوامر ملكية بإعادة تشكيل مجلس الوزراء وتعيينات جديدة

أصدر الديوان الملكي السعودي حزمة من الأوامر الملكية، تضمنت، مع بقاء الأعضاء الحاليين في مناصبهم.ونص الأمر الأول على تجديد تشكيل مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد، في خطوة تأتي في سياق مواصلة الفريق الحكومي تنفيذ برامجكما قضى أمر ملكي ثان بإعفاءمن رئاسة مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، وتعيينخلفا له في رئاسة الهيئة، التي تتولى تعظيم أثر المشتريات الحكومية وتوطين الصناعات.ويتعلق الأمر الملكي الثالث بهيئة السوق المالية، حيث تم إعفاءمن رئاسة مجلس الهيئة، وتعيينرئيسا لها بمرتبة وزير.ويشغل السديري حاليا منصب مستشار في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، كما سبق له أن ترأس إدارة الأبحاث في مجموعة الراجحي المالية.