السعودية: أوامر ملكية بإعادة تشكيل مجلس الوزراء وتعيينات جديدة
أصدر الديوان الملكي السعودي حزمة من الأوامر الملكية، تضمنت إعادة تشكيل مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مع بقاء الأعضاء الحاليين في مناصبهم.
ونص الأمر الأول على تجديد تشكيل مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد، في خطوة تأتي في سياق مواصلة الفريق الحكومي تنفيذ برامج رؤية السعودية 2030.
كما قضى أمر ملكي ثان بإعفاء بندر الخريف من رئاسة مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، وتعيين وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان خلفا له في رئاسة الهيئة، التي تتولى تعظيم أثر المشتريات الحكومية وتوطين الصناعات.
ويتعلق الأمر الملكي الثالث بهيئة السوق المالية، حيث تم إعفاء محمد القويز من رئاسة مجلس الهيئة، وتعيين مازن السديري رئيسا لها بمرتبة وزير.
ويشغل السديري حاليا منصب مستشار في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، كما سبق له أن ترأس إدارة الأبحاث في مجموعة الراجحي المالية.
المصدر: واس
ونص الأمر الأول على تجديد تشكيل مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد، في خطوة تأتي في سياق مواصلة الفريق الحكومي تنفيذ برامج رؤية السعودية 2030.
كما قضى أمر ملكي ثان بإعفاء بندر الخريف من رئاسة مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، وتعيين وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان خلفا له في رئاسة الهيئة، التي تتولى تعظيم أثر المشتريات الحكومية وتوطين الصناعات.
ويتعلق الأمر الملكي الثالث بهيئة السوق المالية، حيث تم إعفاء محمد القويز من رئاسة مجلس الهيئة، وتعيين مازن السديري رئيسا لها بمرتبة وزير.
ويشغل السديري حاليا منصب مستشار في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، كما سبق له أن ترأس إدارة الأبحاث في مجموعة الراجحي المالية.
المصدر: واس
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