طهران تنفي مزاعم ترمب بشأن مضيق هرمز

تتواصل التطورات المرتبطة بالحرب والتوتر بين واشنطن وطهران، وسط استمرار غلق مضيق هرمز وتكثف التحركات العسكرية والدبلوماسية في المنطقة.وأفاد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بوجود أدلة أولية تشير إلى أن مصدر التلوث النفطي المسجل في سواحل جزيرة قشم يعود إلى سفينة أجنبية.وفي الجانب الأمريكي، قالت القيادة المركزية الأمريكية إنها عطلت ثلاث سفن، فيما صعدت قواتها على متن سفينتين، في إطار إجراءات قالت إنها تهدف إلى ضمان الامتثال الكامل للحصار المفروض على إيران.وفي المقابل، أكدت هيئة إدارة مضيق هرمز الإيرانية أن المضيق لا يزال مغلقا، مشددة على أنه لن يُعاد فتحه إلا بعد قبول الشروط التي وضعتها إيران.دبلوماسيا، أكد الناطق باسم الخارجية الباكستانية طاهر أندرابي أن بلاده تواصل جهودها الرامية إلى إعادة طهران وواشنطن إلى طاولة المفاوضات، في محاولة لاحتواء التصعيد وإحياء المسار التفاوضي بين الطرفين.وفي ما يتعلق بالوضع في جنوب لبنان، قالت الخارجية الأمريكية للجزيرة إن أي وجود إسرائيلي دائم في المنطقة من شأنه أن يشكل تهديدا لسلام وأمن لبنان وإسرائيل على المدى الطويل.في المقابل، أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، خلال زيارة أجراها إلى جنوبي لبنان، عزمه على إبقاء القوات الإسرائيلية في المناطق التي تحتلها إسرائيل في الجنوب اللبناني، وكذلك في سوريا وقطاع غزة.