ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في كولومبيا إلى 265 قتيلا

أعلن الرئيس الكولومبي أبيلاردو دي لا إسبرييلا، يوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب البلاد إلىوأضاف دي لا إسبرييلا، في بيان، أن عدد الجرحى بلغ، فيما ارتفع عدد المفقودين إلىوأوضح الرئيس الكولومبي أن الزلزال أسفر أيضا عنوإلحاق أضرار بـ، إضافة إلى انهياروكانت الحصيلة السابقة تشير إلى وفاةوإصابة، إلى جانب تسجيليُذكر أن زلزالا بقوةعلى مقياس ريختر ضرب كولومبيا يوم 10 أوت الجاري، وكانت بؤرته بالقرب من مدينةفي مقاطعة تشوكو غربي البلاد.