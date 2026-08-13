ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في كولومبيا إلى 265 قتيلا
أعلن الرئيس الكولومبي أبيلاردو دي لا إسبرييلا، يوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب البلاد إلى 265 قتيلا.
وأضاف دي لا إسبرييلا، في بيان، أن عدد الجرحى بلغ 3494 شخصا، فيما ارتفع عدد المفقودين إلى 496 شخصا.
وأوضح الرئيس الكولومبي أن الزلزال أسفر أيضا عن تدمير 11347 مبنى وإلحاق أضرار بـ53526 مبنى، إضافة إلى انهيار 140 مبنى.
وكانت الحصيلة السابقة تشير إلى وفاة 241 شخصا وإصابة 1762 آخرين، إلى جانب تسجيل 279 مفقودا.
يُذكر أن زلزالا بقوة 7.4 درجة على مقياس ريختر ضرب كولومبيا يوم 10 أوت الجاري، وكانت بؤرته بالقرب من مدينة سان خوسيه ديل بالمار في مقاطعة تشوكو غربي البلاد.
وأضاف دي لا إسبرييلا، في بيان، أن عدد الجرحى بلغ 3494 شخصا، فيما ارتفع عدد المفقودين إلى 496 شخصا.
وأوضح الرئيس الكولومبي أن الزلزال أسفر أيضا عن تدمير 11347 مبنى وإلحاق أضرار بـ53526 مبنى، إضافة إلى انهيار 140 مبنى.
وكانت الحصيلة السابقة تشير إلى وفاة 241 شخصا وإصابة 1762 آخرين، إلى جانب تسجيل 279 مفقودا.
يُذكر أن زلزالا بقوة 7.4 درجة على مقياس ريختر ضرب كولومبيا يوم 10 أوت الجاري، وكانت بؤرته بالقرب من مدينة سان خوسيه ديل بالمار في مقاطعة تشوكو غربي البلاد.
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