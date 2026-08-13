متابعة ميدانية لتقدم إنجاز عدد من المشاريع الثقافية البلدية بولاية سوسة

في إطار المتابعة الميدانية لتنفيذ المشاريع البلدية في المجال الثقافي بولاية سوسة، أدى والي الجهة سفيان التنفوري، اليوم الأربعاء، زيارة ميدانية لمعاينة مدى تقدم الأشغال بعدد من المشاريع الثقافية بالجهة، والوقوف على نسق الإنجاز ومدى احترام المعايير الفنية المطلوبة، حسب بلاغ صادر نشر على حساب ولاية سوسة على شبكة التواصل الاجتماعي " ميتا / فايسبوك".وشملت الزيارة الميدانية في محطتها الأولى حضيرة مشروع معهد باب الجديد، حيث تمت معاينة تقدم مختلف مكونات المشروع، وقد بلغت نسبة إنجاز الأشغال الكبرى حوالي 95%، فيما تقدّمت أشغال البناء بنسبة 95%.وتشهد الحضيرة حاليًا الانطلاق الفعلي في أشغال التلبيس وإنجاز الأقسام المختصة، على أن يتواصل نسق الأشغال بهدف استكمال مختلف أشغال المشروع في أفضل الظروف، مع بداية سنة 2027.كما شملت الزيارة مسرح الهواء الطلق ببوحسينة، الذي تقدمت أشغال إنجازه بنسبة حوالي 90%، ومن المنتظر استكمالها موفى شهر أوت الجاري.وأكد الوالي خلال معاينته للمشروعين على ضرورة مواصلة العمل بالنسق المطلوب، ومتابعة مختلف مراحل الإنجاز، مع الحرص على احترام المواصفات والمعايير الفنية، بما يضمن تسلم المشاريع في أفضل الظروف وتحقيق الأهداف المرجوة منها.وتندرج هذه المشاريع في إطار دعم البنية التحتية الثقافية بولاية سوسة، وتوفير فضاءات ثقافية وفنية ملائمة، من شأنها احتضان مختلف الأنشطة والتظاهرات الثقافية والفنية، وتعزيز المشهد الثقافي بالجهة، بما يستجيب لتطلعات المواطنين والمثقفين والفنانين والشباب.وذكر أنه قد واكب هذه الزيارة كل من معتمد سوسة المدينة، ومعتمد سوسة جوهرة، والكاتب العام المكلف بتسيير شؤون بلدية سوسة، والمندوبة الجهوية للشؤون الثقافية، والمصالح الفنية لبلدية سوسة، إلى جانب العمد.