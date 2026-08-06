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فوز طبيب أمريكي من أصل مصري في الانتخابات التمهيدية يُربك حسابات الحزب الديمقراطي

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Bookmark article    Publié le Jeudi 06 Août 2026 - 07:20 قراءة: 0 د, 56 ث
      
لم تقتصر أصداء فوز عبدالرحمن السيد، أو "عبدول" كما يسميه الأمريكيون، في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي لاختيار مرشحه لمجلس الشيوخ في ولاية ميشيغان على حدود الولاية، بل امتدت لتصل إلى قيادة الحزب الديمقراطي في واشنطن، بعدما شكّل هذا الانتصار مفاجأة سياسية ذات دلالات واسعة.

ففي عام يبدو فيه الجمهوريون أمام رياح انتخابية معاكسة، فضّل الناخبون الديمقراطيون في الانتخابات التمهيدية منح ثقتهم لمرشح يساري خارج المؤسسة التقليدية للحزب، في خطوة ترفع من أهمية انتخابات مجلس الشيوخ المقررة في نوفمبر التي قد تحسم هوية الحزب المسيطر على المجلس.


ويبقى التساؤل المطروح هو إن كان الزخم الذي ولّده داخل القاعدة الديمقراطية، وقدرته على استثمار حالة الغضب بين صفوفها، سينجحان في استمالة الناخبين في الانتخابات العامة، وإن كان مرشح ديمقراطي يتبنى أجندة يسارية بوضوح قادراً على الفوز في ولاية متأرجحة انتخابياً.


أما قيادات الحزب التي دعمت منافسته خلال الانتخابات التمهيدية، فلا تملك سوى الأمل في أن يكون ذلك ممكناً.

إن نتائج الانتخابات التمهيدية التي أُجريت الثلاثاء في خمس ولايات، قدّمت لمحة عن المزاج العام للناخب الأميركي قبل نحو ثلاثة أشهر من انتخابات التجديد النصفي للكونغرس.

وفيما يلي أبرز أربع أمور استخلصت من هذه النتائج:
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