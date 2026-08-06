تفاهمات إيرانية-عُمانية بشأن هرمز.. وترمب يؤكد استمرار المحادثات مع طهران

في اليوم، واليوم، تواصلت المؤشرات الدبلوماسية بشأن، بالتزامن مع تطورات ميدانية في لبنان.وأعلنتأن البيان المشترك معبشأن مسارات العبور في مضيق هرمز دخل، ما لم تعرقله أطراف ثالثة.وأوضحأن التفاهمات مع مسقط تقتصر علىمن المضيق، مؤكدا أن ذلك، إذ يبقى الأمر مرتبطا بتنفيذ الولايات المتحدة التزاماتها المتعلقة برفع العقوبات وإنهاء الحصار البحري والإفراج عن الأصول المجمدة ووقف الاعتداءات.في المقابل، قالإن، مضيفا:، معتبرا أن الضربات التي وجهتها القوات الأمريكية إلى إيران كانت قوية، وأن التوصل إلى اتفاق سيكون الخيار الأفضل لطهران.وفي خطوة لافتة، أعلنترفع العقوبات عن عدد من الكيانات المرتبطة بـ، دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن أسباب القرار.من جهة أخرى، أفادتبتلقي بلاغ عنوقع على بعدفي سلطنة عُمان، دون الإعلان عن طبيعة الحادث أو تداعياته.وعلى الساحة اللبنانية، شن الجيش الإسرائيلياستهدفت محيطفي قضاء صور، فيما أعلنتمقتل شخص وإصابةفي غارة نفذتها مسيّرة إسرائيلية علىفي قضاء بنت جبيل جنوبي البلاد.