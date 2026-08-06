تفاهمات إيرانية-عُمانية بشأن هرمز.. وترمب يؤكد استمرار المحادثات مع طهران
في اليوم الـ159 من اندلاع الحرب، واليوم الـ50 منذ توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، تواصلت المؤشرات الدبلوماسية بشأن مضيق هرمز، بالتزامن مع تطورات ميدانية في لبنان.
وأعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن البيان المشترك مع سلطنة عُمان بشأن مسارات العبور في مضيق هرمز دخل مرحلة المراجعة والصياغة النهائية، ما لم تعرقله أطراف ثالثة.
وأوضح نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي أن التفاهمات مع مسقط تقتصر على خرائط مسارات دخول وخروج السفن من المضيق، مؤكدا أن ذلك لا يعني إعادة فتح مضيق هرمز، إذ يبقى الأمر مرتبطا بتنفيذ الولايات المتحدة التزاماتها المتعلقة برفع العقوبات وإنهاء الحصار البحري والإفراج عن الأصول المجمدة ووقف الاعتداءات.
في المقابل، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إن محادثات لا تزال جارية مع الإيرانيين، مضيفا: "سنرى ما سيحدث"، معتبرا أن الضربات التي وجهتها القوات الأمريكية إلى إيران كانت قوية، وأن التوصل إلى اتفاق سيكون الخيار الأفضل لطهران.
وفي خطوة لافتة، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية رفع العقوبات عن عدد من الكيانات المرتبطة بـالحرس الثوري الإيراني، دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن أسباب القرار.
من جهة أخرى، أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بتلقي بلاغ عن حادث بحري وقع على بعد 9 أميال بحرية جنوب شرقي منطقة كمزار في سلطنة عُمان، دون الإعلان عن طبيعة الحادث أو تداعياته.
وعلى الساحة اللبنانية، شن الجيش الإسرائيلي غارة ثانية خلال ساعات استهدفت محيط بلدة البرج الشمالي في قضاء صور، فيما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل شخص وإصابة 12 آخرين في غارة نفذتها مسيّرة إسرائيلية على بلدة تبنين في قضاء بنت جبيل جنوبي البلاد.
وأعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن البيان المشترك مع سلطنة عُمان بشأن مسارات العبور في مضيق هرمز دخل مرحلة المراجعة والصياغة النهائية، ما لم تعرقله أطراف ثالثة.
وأوضح نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي أن التفاهمات مع مسقط تقتصر على خرائط مسارات دخول وخروج السفن من المضيق، مؤكدا أن ذلك لا يعني إعادة فتح مضيق هرمز، إذ يبقى الأمر مرتبطا بتنفيذ الولايات المتحدة التزاماتها المتعلقة برفع العقوبات وإنهاء الحصار البحري والإفراج عن الأصول المجمدة ووقف الاعتداءات.
في المقابل، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إن محادثات لا تزال جارية مع الإيرانيين، مضيفا: "سنرى ما سيحدث"، معتبرا أن الضربات التي وجهتها القوات الأمريكية إلى إيران كانت قوية، وأن التوصل إلى اتفاق سيكون الخيار الأفضل لطهران.
وفي خطوة لافتة، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية رفع العقوبات عن عدد من الكيانات المرتبطة بـالحرس الثوري الإيراني، دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن أسباب القرار.
من جهة أخرى، أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بتلقي بلاغ عن حادث بحري وقع على بعد 9 أميال بحرية جنوب شرقي منطقة كمزار في سلطنة عُمان، دون الإعلان عن طبيعة الحادث أو تداعياته.
وعلى الساحة اللبنانية، شن الجيش الإسرائيلي غارة ثانية خلال ساعات استهدفت محيط بلدة البرج الشمالي في قضاء صور، فيما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل شخص وإصابة 12 آخرين في غارة نفذتها مسيّرة إسرائيلية على بلدة تبنين في قضاء بنت جبيل جنوبي البلاد.
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