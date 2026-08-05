"وول ستريت جورنال": إيران وعُمان تتفقان على مسودة لفتح مضيق هرمز

كشفت صحيفة، نقلا عن مصادر مطلعة، أنتوصلتا إلى البنود الرئيسية لمسودة اتفاق يهدف إلىعبر إنشاء مسارات بحرية منفصلة للسفن.وبحسب الصحيفة، تنص المسودة على أنستعبر عبر مسار قريب منبالتنسيق مع طهران، في حين ستسلكمسارا داخلبالتنسيق مع مسقط.وأكد التقرير أن الاتفاقعلى عبور السفن، مشيرا إلى أن مشروع الاتفاق أُحيل إلىللحصول على الموافقة.وأضافت الصحيفة أن الاتفاق المقترح يمتد لمدة، وقد يشكل أرضية لاستئناف المفاوضات بينبشأن البرنامج النووي الإيراني وإمكانية تخفيف العقوبات.وفي وقت سابق، أكدأن التفاهمات الجارية بشأن مضيق هرمز تتم، نافيا إجراء أي مفاوضات مع الولايات المتحدة خلال الفترة الأخيرة.وشدد المسؤول الإيراني على أن طهران، موضحا أن المسار الملاحي الجديد يمثلقد يستمر بين شهرين وأربعة أشهر، وربما لفترة أطول تبعا لتطورات الأوضاع.وفي ما يتعلق بإمكانية فرض رسوم على السفن العابرة، أوضح غريب آبادي أن اتخاذ مثل هذا القرار