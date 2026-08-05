واشنطن وطهران تواصلان التحرك الدبلوماسي.. هرمز في صدارة الأولويات

واشنطن: التركيز حاليا على مضيق هرمز





طهران: مفاوضات مع سلطنة عمان بشأن الملاحة



مفاوضات لبنانية إسرائيلية دون اختراق



خلاف سياسي في لبنان



فيمن توقيع، وبعدمن اندلاع الحرب، تواصلت التحركات الدبلوماسية بشأنوالملف النووي الإيراني، بالتوازي مع جولة جديدة من المفاوضات بينأكدأن الاتفاق الذي يجري التركيز عليه حاليا يتعلق بـ، مشيرا إلى أن، وهو ما يعني، وفق تعبيره، أن المضيق لا يزال مفتوحا.وأضاف أن ذلك يتزامن مع الاستعداد لإجراءبشأنمن جانبه، أوضحأن المباحثات الجارية معتركز علىلذهاب وإياب السفن في، في إطار الجهود الرامية إلى ضمان سلامة الملاحة.وفي سياق متصل، اختتمت فيجولة جديدة من، بمشاركة فرق تقنية، بهدف دفع تنفيذوالتمهيد لاتفاق شامل بشأن، دون تحقيق أي اختراق في المحادثات.وأثارت هذه المفاوضات تباينا في المواقف داخل لبنان، حيث انتقدالمفاوضات المباشرة، داعيا السلطات اللبنانية إلىوفتح حوار معفي المقابل، اتهمالأمين العام لحزب الله بـوربط لبنان بحسابات ومحاور خارجية.