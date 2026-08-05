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واشنطن وطهران تواصلان التحرك الدبلوماسي.. هرمز في صدارة الأولويات

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Bookmark article    Publié le Mercredi 05 Août 2026 - 06:13 قراءة: 1 د, 5 ث
      
في اليوم الـ49 من توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، وبعد 158 يوما من اندلاع الحرب، تواصلت التحركات الدبلوماسية بشأن مضيق هرمز والملف النووي الإيراني، بالتوازي مع جولة جديدة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل.

واشنطن: التركيز حاليا على مضيق هرمز

أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن الاتفاق الذي يجري التركيز عليه حاليا يتعلق بـمضيق هرمز، مشيرا إلى أن حركة مرور النفط عبر المضيق مستمرة، وهو ما يعني، وفق تعبيره، أن المضيق لا يزال مفتوحا.

وأضاف أن ذلك يتزامن مع الاستعداد لإجراء محادثات مطولة بشأن البرنامج النووي الإيراني.


طهران: مفاوضات مع سلطنة عمان بشأن الملاحة

من جانبه، أوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أن المباحثات الجارية مع سلطنة عمان تركز على تحديد مسارات آمنة لذهاب وإياب السفن في مضيق هرمز، في إطار الجهود الرامية إلى ضمان سلامة الملاحة.

مفاوضات لبنانية إسرائيلية دون اختراق

وفي سياق متصل، اختتمت في روما جولة جديدة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، بمشاركة فرق تقنية، بهدف دفع تنفيذ الإطار الثلاثي والتمهيد لاتفاق شامل بشأن السلام والأمن، دون تحقيق أي اختراق في المحادثات.

خلاف سياسي في لبنان

وأثارت هذه المفاوضات تباينا في المواقف داخل لبنان، حيث انتقد الأمين العام لحزب الله المفاوضات المباشرة، داعيا السلطات اللبنانية إلى وقف التنازلات وفتح حوار مع المقاومة.

في المقابل، اتهم رئيس الحكومة اللبنانية الأمين العام لحزب الله بـمصادرة قرار الدولة وربط لبنان بحسابات ومحاور خارجية.
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