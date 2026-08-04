ليبيا: رئاسة الأركان تكلف قوة عسكرية بتأمين صرمان بعد اشتباكات دامية

اشتباكات بين مجموعات مسلحة



قتلى وجرحى وأضرار مادية



هروب سجناء وتعليق العمل بالإدارات



استنفار إنساني وتحذيرات



كلفتالمنطقة العسكريةبتجهيزللتمركز في كامل مدينة، غرب ليبيا، لتولي مهاموحمايةوأوضحت رئاسة الأركان أن الخطة الأمنية تقضي بـمن داخل المدينة، بهدف تعزيز الاستقرار، وحماية المرافق الحيوية، وتهيئة الظروف لعودة الحياة إلى طبيعتها.وجاء هذا القرار عقبشهدتها مدينة صرمان بين عناصربقيادةالملقب بـ"الفأر"، وعناصرالمعروفة بـ"كتيبة السلعة" بقيادة، قبل أن يتدخلبقيادة، بالتزامن مع توقف المواجهات.وأسفرت الاشتباكات عن سقوط، بينهم، إضافة إلى إصابة الشاببرصاص عشوائي، فيما أفادت مصادر بسقوط ضحايا آخرين، من بينهموعدد منوامتدت المواجهات إلى، مع سقوط قذائف قرب منازل المواطنين، واحتراق عدد من، كما أغلقت أجزاء منبمنطقة، ووصلت الاشتباكات إلى محيطوأكدفرع الزاوية هروب عدد من السجناء من، داعيا الفارين إلى تسليم أنفسهم لأقرب مؤسسة للإصلاح والتأهيل.من جهتها، أعلنتتعليق العمل في الإدارات والمرافق العمومية، واعتبار اليوم، مع دعوة المواطنين إلىوالابتعاد عن مناطق التوتر.ورفعت فرقوأجهزة الطوارئ درجة الاستعداد، فيما دعتإلى فتحلتمكين فرق الإسعاف والهلال الأحمر من الوصول إلى العالقين والمصابين.وفي مدينة، حذرتموظفيها من استخدام الطرق غير الآمنة للوصول إلى مقار عملهم، بسبب الاشتباكات التي دارت في محيط المجمع النفطي.وأكدتأن نشر القوة العسكرية يندرج ضمن جهودها الرامية إلى