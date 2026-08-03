الرئيس الفرنسي يدخل على خط أزمة إنفانتينو ويعلن دعمه لموقف يويفا

دخلعلى خط الأزمة التي يواجهها رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، على خلفية مشروعه المثير للجدل بشأن، وفق ما أفادت به تقارير إعلامية.وذكر موقع، نقلا عن صحيفةالفرنسية، أن ماكرون أجرى اتصالا هاتفيا بإنفانتينو أعرب خلاله عنللمقترح الذي كان يهدف إلى فتح الباب أمام استثمارات خارجية في بطولات الفيفا.وأضاف المصدر أن الرئيس الفرنسي تواصل أيضا مع رئيس، معلنا دعمه لموقف، بقيادة، الذي يقود حملة معارضة لمشروع إنفانتينو.ونقلتعن مصدر مقرب من الحكومة الفرنسية أن ماكرون منخرط بشكل مباشر في معارضة المشروع، مشيرة إلى أن الرئيس الفرنسي سبق أن عبّر عن رفضه لمشروعالأوروبي.وأوضح المصدر أن تدخل ماكرون يعكس، معتبرا أن الأزمة الحالية قد تنتهيأووأشار التقرير إلى أن رئيس الفيفا يواجه ضغوطا متزايدة، في ظل تصاعد الدعوات إلىوإعادة النظر فيالذي اتبعه منذ توليه رئاسة المنظمة.وكانقد تراجع مؤخرا عن مشروع بيع حصة من الحقوق التجارية لبطولاته، بعد موجة واسعة من الاعتراضات قادتها اتحادات قارية، وفي مقدمتها، معتبرة أن المشروع افتقر إلى الشفافية وأُعدّ دون تشاور كاف مع مختلف مكونات كرة القدم العالمية.