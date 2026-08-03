صاروخ "حاج قاسم" الإيراني.. أول استخدام قتالي معلن ضد قواعد أمريكية

قدرات تقنية متطورة



نسخة مطورة من عائلة "فاتح-110"



استخدامات قتالية



أعلناستخدام صاروخالباليستي للمرة الأولى في هجوم استهدف، في أول استخدام قتالي معلن لهذا الصاروخ، وفق ما أورده موقعويعدصاروخا باليستيا، إذ يبلغ مداهعلى الأقل، ويحملمن المتفجرات شديدة الانفجار، فيما تصل سرعته في المرحلة النهائية إلى نحو، ما يزيد من صعوبة اعتراضه.يتميز الصاروخ بعدد من الخصائص العسكرية، أبرزها:والقدرة على، بما يصعّب اعتراضه من قبل أنظمة الدفاع الجوي مثلعن جسم الصاروخ بعد خروجه من الغلاف الجوي، ليواصل التحليق بشكل مستقل باستخدام أجنحة هوائية ونظام توجيه بالدفع، مع إمكانية تغيير المسار في المرحلة النهائية.يعتمد على، مدعوما بباحث كهروضوئي وكاميرا تعمل بالأشعة تحت الحمراء، بما يسمح بمطابقة صورة الهدف مع بيانات تضاريسية مخزنة مسبقا، ويقلل من الاعتماد على أنظمة الملاحة عبر الأقمار الصناعية مثل، ويزيد مقاومته لوسائل الحرب الإلكترونية.يعدمن أحدث أفراد عائلة الصواريخ الإيرانية، ويمثل نسخة مطورة تتمتعوقدرات محسنة فيوفي، كشفت إيران عن صاروخ جديد يحمل اسم، ووصفته بأنه نسخة أكثر تطورا من سلسلةوبحسب التقارير، استُخدم صاروخفي هجمات استهدفت أهدافا داخلخلال، كما تشير التقارير إلى أنمنه استُخدمت لأول مرة في الهجوم الذي استهدف، والمزودة برأس حربي شديد الانفجار يتمتع بقدرة على المناورة.ويرى مراقبون أن صاروخيعد من أبرز عناصر الترسانة الصاروخية الإيرانية، لما يجمعه من، وهي خصائص تجعل اعتراضه أكثر تعقيدا.