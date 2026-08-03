صاروخ "حاج قاسم" الإيراني.. أول استخدام قتالي معلن ضد قواعد أمريكية
أعلن الحرس الثوري الإيراني استخدام صاروخ "حاج قاسم" الباليستي للمرة الأولى في هجوم استهدف قواعد عسكرية أمريكية في الأردن، في أول استخدام قتالي معلن لهذا الصاروخ، وفق ما أورده موقع ImpNavigator.
ويعد "حاج قاسم" صاروخا باليستيا متوسط المدى، إذ يبلغ مداه 1400 كيلومتر على الأقل، ويحمل رأسا حربيا يزن نحو 450 كيلوغراما من المتفجرات شديدة الانفجار، فيما تصل سرعته في المرحلة النهائية إلى نحو 18 ألف كيلومتر في الساعة، ما يزيد من صعوبة اعتراضه.
قدرات تقنية متطورةيتميز الصاروخ بعدد من الخصائص العسكرية، أبرزها:
* السرعة العالية والقدرة على المناورة، بما يصعّب اعتراضه من قبل أنظمة الدفاع الجوي مثل باتريوت وثاد.
* انفصال الرأس الحربي عن جسم الصاروخ بعد خروجه من الغلاف الجوي، ليواصل التحليق بشكل مستقل باستخدام أجنحة هوائية ونظام توجيه بالدفع، مع إمكانية تغيير المسار في المرحلة النهائية.
* نظام توجيه متطور يعتمد على الملاحة بالقصور الذاتي (INS)، مدعوما بباحث كهروضوئي وكاميرا تعمل بالأشعة تحت الحمراء، بما يسمح بمطابقة صورة الهدف مع بيانات تضاريسية مخزنة مسبقا، ويقلل من الاعتماد على أنظمة الملاحة عبر الأقمار الصناعية مثل GPS، ويزيد مقاومته لوسائل الحرب الإلكترونية.
نسخة مطورة من عائلة "فاتح-110"يعد "حاج قاسم" من أحدث أفراد عائلة الصواريخ الإيرانية "فاتح-110"، ويمثل نسخة مطورة تتمتع بمدى أكبر وقدرات محسنة في التوجيه والمناورة.
وفي ماي 2025، كشفت إيران عن صاروخ جديد يحمل اسم "قاسم بصير"، ووصفته بأنه نسخة أكثر تطورا من سلسلة "حاج قاسم".
استخدامات قتاليةوبحسب التقارير، استُخدم صاروخ "حاج قاسم" في هجمات استهدفت أهدافا داخل إسرائيل خلال جوان 2025، كما تشير التقارير إلى أن نسخة مطورة منه استُخدمت لأول مرة في الهجوم الذي استهدف القواعد العسكرية الأمريكية في الأردن، والمزودة برأس حربي شديد الانفجار يتمتع بقدرة على المناورة.
ويرى مراقبون أن صاروخ "حاج قاسم" يعد من أبرز عناصر الترسانة الصاروخية الإيرانية، لما يجمعه من المدى، والسرعة، ودقة التوجيه، والقدرة على المناورة، وهي خصائص تجعل اعتراضه أكثر تعقيدا.
ويعد "حاج قاسم" صاروخا باليستيا متوسط المدى، إذ يبلغ مداه 1400 كيلومتر على الأقل، ويحمل رأسا حربيا يزن نحو 450 كيلوغراما من المتفجرات شديدة الانفجار، فيما تصل سرعته في المرحلة النهائية إلى نحو 18 ألف كيلومتر في الساعة، ما يزيد من صعوبة اعتراضه.
قدرات تقنية متطورةيتميز الصاروخ بعدد من الخصائص العسكرية، أبرزها:
* السرعة العالية والقدرة على المناورة، بما يصعّب اعتراضه من قبل أنظمة الدفاع الجوي مثل باتريوت وثاد.
* انفصال الرأس الحربي عن جسم الصاروخ بعد خروجه من الغلاف الجوي، ليواصل التحليق بشكل مستقل باستخدام أجنحة هوائية ونظام توجيه بالدفع، مع إمكانية تغيير المسار في المرحلة النهائية.
* نظام توجيه متطور يعتمد على الملاحة بالقصور الذاتي (INS)، مدعوما بباحث كهروضوئي وكاميرا تعمل بالأشعة تحت الحمراء، بما يسمح بمطابقة صورة الهدف مع بيانات تضاريسية مخزنة مسبقا، ويقلل من الاعتماد على أنظمة الملاحة عبر الأقمار الصناعية مثل GPS، ويزيد مقاومته لوسائل الحرب الإلكترونية.
نسخة مطورة من عائلة "فاتح-110"يعد "حاج قاسم" من أحدث أفراد عائلة الصواريخ الإيرانية "فاتح-110"، ويمثل نسخة مطورة تتمتع بمدى أكبر وقدرات محسنة في التوجيه والمناورة.
وفي ماي 2025، كشفت إيران عن صاروخ جديد يحمل اسم "قاسم بصير"، ووصفته بأنه نسخة أكثر تطورا من سلسلة "حاج قاسم".
استخدامات قتاليةوبحسب التقارير، استُخدم صاروخ "حاج قاسم" في هجمات استهدفت أهدافا داخل إسرائيل خلال جوان 2025، كما تشير التقارير إلى أن نسخة مطورة منه استُخدمت لأول مرة في الهجوم الذي استهدف القواعد العسكرية الأمريكية في الأردن، والمزودة برأس حربي شديد الانفجار يتمتع بقدرة على المناورة.
ويرى مراقبون أن صاروخ "حاج قاسم" يعد من أبرز عناصر الترسانة الصاروخية الإيرانية، لما يجمعه من المدى، والسرعة، ودقة التوجيه، والقدرة على المناورة، وهي خصائص تجعل اعتراضه أكثر تعقيدا.
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