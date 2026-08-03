إيران تعدم عميلين بتهمة تزويد الموساد بمعلومات استخباراتية خلال الحرب الأخيرة
أعلنت السلطات الإيرانية تنفيذ حكم الإعدام بحق إيرانيين أدينا بالتجسس لصالح جهاز الموساد الإسرائيلي، بعد اتهامهما بتزويد الاستخبارات الإسرائيلية بإحداثيات وصور ومعلومات عن مواقع عسكرية وأمنية خلال الحرب الأخيرة.
وذكرت وكالة "فارس" الإيرانية أن حكم الإعدام نُفذ في كل من أميد بهزاد وبوريا صفوت، بعد إدانتهما بتقديم معلومات استخباراتية وصفتها بـ"الحساسة" ساعدت إسرائيل في تنفيذ أهدافها خلال حرب رمضان وحرب الـ12 يوما.
وأضافت الوكالة أن التحقيقات التقنية أظهرت أن أميد بهزاد أرسل مرارا إحداثيات ومواقع جغرافية ومعلومات تتعلق بمراكز عسكرية وشرطية وأمنية إلى قنوات مرتبطة بالموساد خلال فترة الحرب.
أما بوريا صفوت، فقالت الوكالة إنه تعاون مع إسرائيل عبر إرسال إحداثيات لمواقع عسكرية وأمنية إلى شبكة "إنترناشيونال"، في إطار نشاط استخباراتي خلال النزاع.
وبحسب المصدر ذاته، تضمنت إحدى الرسائل المنسوبة إلى صفوت عبارة: "شكرا لكم يا جنود سيدنا موسى!"، في إشارة إلى مخاطبته مشغليه، بعدما أبلغهم بامتلاكه مقطع فيديو يتعلق بإطلاق نار من أحد المواقع العسكرية، لكنه لم يتمكن من إرساله بسبب ضعف شبكة الإنترنت.
وتأتي هذه الإعدامات، وفق السلطات الإيرانية، في إطار حملة أمنية واسعة تستهدف تفكيك شبكات التجسس المرتبطة بجهازي الموساد ووكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA)، على خلفية الحرب الأخيرة، حيث تؤكد طهران أنها كثفت عملياتها لرصد واعتقال ومحاكمة المتهمين بالتعاون مع أجهزة استخبارات أجنبية.
المصدر: وكالات إيرانية
وذكرت وكالة "فارس" الإيرانية أن حكم الإعدام نُفذ في كل من أميد بهزاد وبوريا صفوت، بعد إدانتهما بتقديم معلومات استخباراتية وصفتها بـ"الحساسة" ساعدت إسرائيل في تنفيذ أهدافها خلال حرب رمضان وحرب الـ12 يوما.
وأضافت الوكالة أن التحقيقات التقنية أظهرت أن أميد بهزاد أرسل مرارا إحداثيات ومواقع جغرافية ومعلومات تتعلق بمراكز عسكرية وشرطية وأمنية إلى قنوات مرتبطة بالموساد خلال فترة الحرب.
أما بوريا صفوت، فقالت الوكالة إنه تعاون مع إسرائيل عبر إرسال إحداثيات لمواقع عسكرية وأمنية إلى شبكة "إنترناشيونال"، في إطار نشاط استخباراتي خلال النزاع.
وبحسب المصدر ذاته، تضمنت إحدى الرسائل المنسوبة إلى صفوت عبارة: "شكرا لكم يا جنود سيدنا موسى!"، في إشارة إلى مخاطبته مشغليه، بعدما أبلغهم بامتلاكه مقطع فيديو يتعلق بإطلاق نار من أحد المواقع العسكرية، لكنه لم يتمكن من إرساله بسبب ضعف شبكة الإنترنت.
وتأتي هذه الإعدامات، وفق السلطات الإيرانية، في إطار حملة أمنية واسعة تستهدف تفكيك شبكات التجسس المرتبطة بجهازي الموساد ووكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA)، على خلفية الحرب الأخيرة، حيث تؤكد طهران أنها كثفت عملياتها لرصد واعتقال ومحاكمة المتهمين بالتعاون مع أجهزة استخبارات أجنبية.
المصدر: وكالات إيرانية
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