إيران تعدم عميلين بتهمة تزويد الموساد بمعلومات استخباراتية خلال الحرب الأخيرة

أعلنت السلطات الإيرانية تنفيذ حكم الإعدام بحق إيرانيين أدينا بالتجسس لصالح جهازالإسرائيلي، بعد اتهامهما بتزويد الاستخبارات الإسرائيلية بإحداثيات وصور ومعلومات عن مواقع عسكرية وأمنية خلال الحرب الأخيرة.وذكرت وكالةالإيرانية أن حكم الإعدام نُفذ في كل من، بعد إدانتهما بتقديم معلومات استخباراتية وصفتها بـ"الحساسة" ساعدت إسرائيل في تنفيذ أهدافها خلالوأضافت الوكالة أن التحقيقات التقنية أظهرت أنأرسل مرارا إحداثيات ومواقع جغرافية ومعلومات تتعلق بمراكز عسكرية وشرطية وأمنية إلى قنوات مرتبطة بالموساد خلال فترة الحرب.أما، فقالت الوكالة إنه تعاون مع إسرائيل عبر إرسال إحداثيات لمواقع عسكرية وأمنية إلى شبكة، في إطار نشاط استخباراتي خلال النزاع.وبحسب المصدر ذاته، تضمنت إحدى الرسائل المنسوبة إلى صفوت عبارة:، في إشارة إلى مخاطبته مشغليه، بعدما أبلغهم بامتلاكه مقطع فيديو يتعلق بإطلاق نار من أحد المواقع العسكرية، لكنه لم يتمكن من إرساله بسبب ضعف شبكة الإنترنت.وتأتي هذه الإعدامات، وفق السلطات الإيرانية، في إطار حملة أمنية واسعة تستهدف تفكيك شبكات التجسس المرتبطة بجهازي، على خلفية الحرب الأخيرة، حيث تؤكد طهران أنها كثفت عملياتها لرصد واعتقال ومحاكمة المتهمين بالتعاون مع أجهزة استخبارات أجنبية.