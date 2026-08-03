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زلزال بقوة 5.4 درجات يهز مصر دون تسجيل خسائر

<img src=http://www.babnet.net/images/1b/cairo_nile_view_galleryfull.jpg>
Bookmark article    Publié le Lundi 03 Août 2026 - 06:51 قراءة: 0 د, 56 ث
      
هز زلزال بلغت قوته نحو 5.4 درجات على مقياس ريختر مصر فجر اليوم الاثنين، وشعر به سكان القاهرة الكبرى وعدد من المحافظات، فيما لم تُسجل حتى الآن أي خسائر بشرية أو أضرار مادية، وفق الجهات الرسمية.

ووقع الزلزال في حدود الساعة الثالثة صباحا، على بعد نحو 38 كيلومترا شمال مدينة السويس، بحسب بيانات مراكز الرصد الزلزالي، في حين تراوحت تقديرات قوته بين 5.2 و5.4 درجات.


وامتد تأثير الهزة إلى مسافة تجاوزت 300 كيلومتر، حيث شعر بها سكان عدد من الدول المجاورة، من بينها الأردن والأراضي الفلسطينية وإسرائيل.


وذكر المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل أن نحو 66 مليون شخص كانوا ضمن نطاق الشعور بالهزة، موضحا أن الزلزال يصنف ضمن الهزات متوسطة القوة، مع احتمال تسجيل هزات ارتدادية خلال الساعات أو الأيام المقبلة، داعيا المواطنين إلى متابعة البيانات الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات.

من جهته، أعلن الهلال الأحمر المصري تفعيل خطة الطوارئ ورفع درجة الاستعداد، مؤكدا أنه لم يتلق أي بلاغات بشأن وقوع خسائر بشرية أو أضرار بالممتلكات حتى الآن.

كما دعا المواطنين إلى توخي الحذر، والابتعاد عن المباني القديمة أو التي تظهر عليها تشققات، والالتزام بإرشادات السلامة الصادرة عن الجهات الرسمية في حال وقوع أي هزات ارتدادية.
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