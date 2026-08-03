زلزال بقوة 5.4 درجات يهز مصر دون تسجيل خسائر

هز زلزال بلغت قوته نحوعلى مقياس ريختر مصر فجر اليوم الاثنين، وشعر به سكانوعدد من المحافظات، فيما لم تُسجل حتى الآن أي خسائر بشرية أو أضرار مادية، وفق الجهات الرسمية.ووقع الزلزال في حدود الساعة، على بعد نحوشمال مدينة، بحسب بيانات مراكز الرصد الزلزالي، في حين تراوحت تقديرات قوته بينوامتد تأثير الهزة إلى مسافة تجاوزت، حيث شعر بها سكان عدد من الدول المجاورة، من بينهاوذكرأن نحوكانوا ضمن نطاق الشعور بالهزة، موضحا أن الزلزال يصنف ضمن الهزات، مع احتمال تسجيل هزات ارتدادية خلال الساعات أو الأيام المقبلة، داعيا المواطنين إلى متابعة البيانات الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات.من جهته، أعلنتفعيل خطة الطوارئ ورفع درجة الاستعداد، مؤكدا أنه لم يتلق أي بلاغات بشأن وقوع خسائر بشرية أو أضرار بالممتلكات حتى الآن.كما دعا المواطنين إلى توخي الحذر، والابتعاد عن المباني القديمة أو التي تظهر عليها تشققات، والالتزام بإرشادات السلامة الصادرة عن الجهات الرسمية في حال وقوع أي هزات ارتدادية.