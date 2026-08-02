استطلاع: 70% من الأمريكيين يعتقدون أن الاقتصاد في وضع سيئ

تشير نتائج استطلاع رأي أجراه مركز "نورسك" بالتعاون مع وكالة "أسوشيتد برس" إلى أن ما يقرب من 70% من مواطني الولايات المتحدة يعتقدون أن الاقتصاد الأمريكي في حالة سيئة.وبحسب بيانات الاستطلاع، قال 69% من المشاركين إنهم يقيمون حالة الاقتصاد الأمريكي بشكل سلبي، في حين عبر 30% عن رؤية أكثر تفاؤلا تجاه الوضع الاقتصادي. وتكشف النتائج عن استمرار حالة القلق بين الأمريكيين بشأن الأوضاع الاقتصادية، رغم الجهود الحكومية للتعامل مع التحديات المرتبطة بالأسعار وتكاليف المعيشة.كما أظهر الاستطلاع وجود انقسام كبير بين الناخبين وفق انتماءاتهم الحزبية، إذ عبر 69% من الجمهوريين عن تأييدهم للسياسات الاقتصادية التي تتبعها الإدارة الأمريكية، مقابل 18% فقط من الناخبين المستقلين و6% من الديمقراطيين. وتعكس هذه الأرقام اختلافا واضحا في تقييم أداء الإدارة الاقتصادية بين مؤيدي الأحزاب المختلفة.أُجري الاستطلاع خلال الفترة الممتدة من 23 إلى 27 جويلية، وشمل عينة مكونة من 1165 شخصا بالغا من المقيمين في الولايات المتحدة، مع هامش خطأ إحصائي يقدر بنحو 3.7 نقاط مئوية.وتأتي هذه النتائج في وقت تشير فيه استطلاعات أخرى إلى استمرار قلق الأمريكيين بشأن القدرة الشرائية وارتفاع تكاليف المعيشة، إذ أظهر استطلاع سابق أجراه مركز "يوغوف" لصالح قناة "سي بي إس" أن غالبية الأمريكيين يرون أن سياسات كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي لم تحقق تقدما ملموسا في خفض نفقات المعيشة.