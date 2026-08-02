وزيرة العمل الألمانية: الوضع المالي كارثي وألمانيا فقدت ريادتها في قطاعات تكنولوجية

وصفت وزيرة العمل الألمانية، باربل باس، الوضع المالي في بلادها بأنه كارثي، مؤكدة أن ألمانيا لم تعد تحتفظ بمكانتها الرائدة في عدد من القطاعات التكنولوجية.وقالت باس، في مقابلة مع قناة "ZDF"، إن ألمانيا لم تعد تتصدر العديد من المجالات التكنولوجية، مشيرة إلى أن البلاد باتت متأخرة عن دول عدة، من بينها الصين، على صعيد التطور التكنولوجي.وأضافت أن التوترات والصراعات المستمرة في العالم تلقي بظلالها على الاقتصاد الألماني، وتسهم في تفاقم التحديات التي تواجهه.ويعاني الاقتصاد الألماني من حالة ركود خلال السنوات الأخيرة، في ظل تباطؤ النمو وارتفاع تكاليف الطاقة.