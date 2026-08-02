القطع مع العقلية الإقليمية القديمة

التنافس الشريف



تقسيم إقليمي جديد



غاية التقسيم الجهوي



الغاية الأساسية و شروطها



حسن استغلال المخزون الجهوي



الاتصالات المباشرة و السريعة



اللاترکیزية



لم يعد بإمكان تونس الجديدة أن تدعم التقسيم الإقليمي الحالي لعدة أسباب. إن الوضع الجديد العالمي و متطلبات الحياة العصرية يفرض توزيعا إقليميا جديدا يكسر منوال الماضي ويخلق عقلية جديدة ويضع حدا للجهوية الإقليمية العديمة التي تراكمت منذ الاستقلالولا يمكن إقامة تونس جديدة دون ظهور المناطق التي تكون داعمة بعضها البعض وذات تنافسية شريفة في نفس الوقت، حيث يسودها الوئام وتوجد روح من التفاهم ومضاهاة صحيحة. إن المناطق او الجهات التي تكمل بعضها البعض هي دعائم التنمية الاقتصادية المستدامة وهي ركيزة مستقبل واعد. يجب أن نقطع مع العقلية الإقليمية القديمة (ساحلي، بلدي، 08، ك ج ب، جندوبي ...) ووضع أسس جديدة لتونس التي تحملها مناطقها و شعبهاويبدو أكثر جدوى بالنسبة للتنمية الاقتصادية هو تقسيم إقليمي جديد وخلق وضع جغرافي مغاير لما هو موجود الان و يتماشى مع المبادئ التوجيهية الاقتصادية الجديدة التي يجب أن تعتمدها تونس. ويتمثل الهدف الرئيسي لهذا التهيئة الإقليمية الجديدة في وضع حد للتفاوت الجهوي، في أقرب وقت ممكن، للتفاوتات الإقليمية الجهوية التي شهدها البلد وإرساء بسرعة الدعائم الاقتصادية الجديدة اللازمة لنجاح القدرة التنافسية الإقليمية.دولة متطورة هي تلك التي بها توزان على مختلف المستويات بدون عناء كبير مثل الذي يجب بذله في نظام دولة مركزي. كلّ جهة يكون لها حرّية ذاتيّة واستقلال مادي ولها حريّة التصرف في البنى التحتيّة الراجعة لها بالنظر زيادة على حرية التصرف الماليالتقسيم الجهوي الإقليمي لا بد ان يكون غايته النمو الاقتصادي و العدل الاجتماعي. هدفه الاساسي هو تقريب الجهات و المواطنين بعضهم لبعض و نبذ النعرات و التعصب الجهوي والقبليالتقسيم الجهوي الناجع هو الذي يأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل جهة بحيث ان كل واحدة لها ما يميزها عن الاخرى سواء كان ذالك من ناحية الموروث التاريخي من عادات و تقاليد او خاصيتها المناخية او الفلاحية او السياحية و غيرها من المميزات.الغاية الأساسية من هذا كله سيكون دعامة للمواطنين حتى يصلحوا من أنفسهم و يساهمون صفة طوعية للعمل بأكثر جدية و بروح تضامنية كلها حب و احتراما للأخر. اعطاء الفرصة للجميع للانخراط طواعية و بدون أي خلفيات ذاتية منفعية للمساهمة في العمل الجاد لفائدة المجموعة. هذا المناخ الجديد هو حافز للمشاركة مع الاخرين في خلق الثروة لذاته وللمجموعة. كل هذا لا يمكن ن يتحقق بدون استراتيجيات مدروسة و مهيئة بإحكام استشرافي ومتواصلة و برامج عمل دقيقة ذات اهداف قريبة و بعيدة مع وضع اليات التقييم و الاصلاح المستمر لكل جهة ومع الاخذ بالاعتبار الخاصيات الذاتية لكل واحدة لحالهاعلينا ن نعي بان التقسيم الجديد فرصة بها نستطيع مكافحة الفقر و التفاوت الجهوي المتدهور و لنأخذ مثال الدول الأسيوية التي كانت بالماضي القريب دولا فقيرة و متخلفة و مستواها المعيشي متدني واقل بكثير مما هو عليه في تونس. نراها اليوم في صف الدول المتقدمةغير أنّ اللامركزية لا تكون ناجحة إلّا بتوفّر بعض الشروط و من أهمّها توفير الموارد الماليّة الضروريّة و التي بواسطتها تتحقّق حاجيات المجتمع بمختلف أنواعها ومكافحة الفقر و البطالة؛ ولكن كيف يمكن تحقيق ذالك وما هي مصادر ذالك يمكن أن نذكر؛ نحتاج اليوم نوعا جديدا من التنمية ألا وهي التنمية الشعبيّة أي على كلّ مواطن أن يساهم طوعيّا في خلق الثروة ومن هنا تكون الدولة مجبورة لخلق الظروف لإنجاحها ثم لا ننسى دور المجتمع المدني في انجاح هذا النموّزيادة على وسائل التنمية التقليدّيّة كالضرائب على الدخل، على الأرباح و غيرها من الضرائب المباشرة يجب خلق نوع جديد من الضرائب يهمّ بالدرجة النشاطات التابعة للبلديّات. لا يمكن نجاح نظام لامركزي الا بارساء عدالة جبائية تطبق على كل المواطنين و كل القطاعات بصرامة و ودقةتونس مطالبة بكل إلحاح ان تكون لها سياسة نمو جهوي متماسك حتى تتمكن من تحسين المردودية الاقتصادية. توجه جديد يجب سلوكه مرتكزا على قواعد عصرية آخذة في الاعتبار واقع البلاد و البحث عن السبل الموصلة الى تحسين الظروف المعيشية للمواطن. في هذا الاتجاه كان من اللزوم الاستراتيجي اعادة النظر في برامج التنمية في المناطق الريفية وذالك بإعادة تقييم حسن استغلال المخزون الريفي في الجهات الفلاحية وخلق مؤسسات صغرى بالتوازي مع خلق نشاطات جديدة و متجددة مع تدعيم افاق المعرفة و التجديدعادة ما ننسى ان التطور و بالأحرى النمو الجهوي الإيجابي مهما كان مستوى البلاد هو رهينة قبل كل اي اعتبار آخر و بالدرجة الأولى وجود اتصالات مباشرة و سريعة ما بين السلطات الجهوية المحلية و رؤساء المؤسسات بمختلف دراجاتهم ورجال العلم والجامعيين و مراكز التكوين وغيرها. التوافق و التعاون والاتفاق بين هؤلاء الاطراف هو حتمي و ضروري من اجل تطور نمو اقتصادي متعادل مباشرة. حتى تكون مشاريع تطوير النمو الجهوي ذات نفع و ناجحة يجب بالدرجة الاولى حصر و تقييم المعطيات الاقتصادية بما فيها من ثروات ومخزونات طبيعية بمختلف أنواعها والخاصيات المميزة للجهة وذالك بطريقة علمية وتكوين سجلات للتعريف بجدواها. كل تمشي يهم خلق الثروة في أي جهة من البلاد يجب ان يكون جزءا من العمل العام للاقتصاد الكلي و التواصل لخلق الفرص الشغلانجاز دراسة مستفيضة تخص تركيز اللامركزية في تونس شيء اكيد و ضروري. هذه الدراسة يجب ان تكن مرتكزة على معطيات حديثة و محيّنة من طرف مختصّين مشهود لهم بالكفاءة و التجربة و النزاهة. اتصالات مباشرة وزيارة ميدانيّة غايتها الوقوف على حقيقة الاوضاع بمختلف انواعها ومن ثمَّ حصرها. الوقوف على الوضع الاجتماعي والاقتصادي للمتساكنين شرط أساسي لكلّ برنامج تركيز اللامركزية و تقسيم جهويّ إقليمي جديد. يجب الانتباه الى شيء اكيد الا وهو لإعداد ناجح للإستراتيجية الاقتصادية والتنموية للتقسيم الجديد عدم ترك هؤلاء القدامى بالقيام بهذه المهمة شرط اساسي و ولنجاعة المسار الاقتصادي التنموي الجديد.المنوال التنموي القديم ما زال سائر المفعول الى يومنا هذا و لقد خلق فيئة لها كل الامتيازات المادية والمعنوية وجعل منها سيفا مسلطا على رقاب التونسيين. الاعتراض و الاحتجاج ممنوع. ابداء الراي المخالف يقود الى السجنالسؤال الكبير هو اي نوع من التقسيم الاقليمي يجب تبنيه و تطبيقه في تونس؟التنمية المحليّة ترتكز أساسا على أساس التفاهم و التراضي لما فيه خير لصالح المجموعة و نجاح اللّامركزيّة رهينة المساهمة الفعّالة والمباشرة لكلّ المواطنين بدون استثناء أو إقصاء. سياسة التنمية المحليّة التي طبقت منذ الاستقلال لم تكن إيجابيّة، مبنيّة على برامج غير دقيقة و غير عملية غايتها الدعاية، بل عمّقت الاختلالات الجغرافية والاجتماعية والاقتصادية الرئيسية وذالك لفقدانها الهيكلة الناجعة. البرامج المقترحة لم تسطع إزالة المشاكل الاجتماعية وخلق مجتمع مدني واعي. حتّى تكون اللّامركزية ومن هنا التنمية المحليّة ذات النجاعة القصوى لا بدّ أن يكون محورها المواطن أي تحسين وضعه باستمرارإن اللاترکیزية ھي عملیة تطویر الدولة الوحيدة بدون اعتبار شعبها، التي ترتكز علی إنشاء سلطات إداریة تمثل الدولة في الدوائر الإدارية المحلیة. هذه السلطات تفتقر إلى أي استقلالية وشخصية أخلاقيةلابد ان نفرق بين اللامركزية واللاتركيزية وهذه الاخيرة ليس الا طريقة مبطنة للتسلط الاداري غير المباشر على المواطنين وهذا ما كانت عليه البلادوحتى تكون اللامركزية اساسا لتكوين الدمقراطية و ارساء مجتمع مدني متطورو متضامن لا بد ان يواكبها قوانين تشريعية و تنظيمية ذات صبغة انسانية مرتكزة على أسس ديمقراطية ولذا و حتى يكون هذا المسار ايجابيا سهل التطبيق لا بد من تكوين الادريين لهذا الشأن وتحضير كل المستلزمات و انجاز قوانين حتى يسهل تطبيق الاجراءات ومن هذه القوانين :قانون يتعلق بتحديث الإجراءات العامة الإقليمية والمحليّة والتركيز على إرساء المدنيةقانون يهمّ تعيين المناطق، والانتخابات الإقليمية والمحليّة، وتعديل الجدول الزمني للانتخاباتقانون دستوري متعلق بالتنظيم اللامركزي وآلياته التطبيقيّةقانون يخصّ الديمقراطية المحليةقانون يتعلّق بتطوير مستدام لللامركزيّةقانون يُعْنى بحقوق وحريات البلديات والمجموعات المحليّة والإدارات والمناطققانون يكرس العدالة الاجتماعية التي من مهامها تطبيق استراتيجية المواطنة و الشفافيةقانون يهم الاقتصاد الاخضر و الطاقات المتجددة وغيرها من القوانينوباختصار، فإن اللامركزية هي بالتأكيد حلا سحريا ينبغي أن يؤخذ بمهنية كبيرة، مغامرة محفوفة بالمخاطر، ولكنها ضرورة. على الرغم من فعاليتها البطيئة، فإنها تشكل طريق الصعود نحو ديمقراطية حقيقية. ولكن لكي تكون اللامركزية ناجحة عموما، يجب أن تكون مصحوبة بتعدد الثقافات، وفي تحقيق التنوع الوطني تتحقق الوحدة الوطنية أيضاوفي النهاية نستطيع أن نقول إنّ اللّامركزيّة نظام يجب تطبيقه في تونس، ولكن لا بد من أخذ العبر من الدول التي نجحت في تطبيق هذا المنهج وتهيئة الظروف التطبيقية الملائمة والناجعة من طرف مسؤولين مشهود لهم بالكفاءة