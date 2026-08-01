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لجنة مكافحة الإرهاب الروسية: الانفجار في موسكو ناجم عن عبوة ناسفة يدوية الصنع

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Bookmark article    Publié le Samedi 01 Août 2026 - 23:09 قراءة: 0 د, 37 ث
      
أعلنت اللجنة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب أن الانفجار الذي وقع في موسكو مساء السبت كان ناجما عن انفجار عبوة ناسفة محلية الصنع، أسفرت عن مقتل 3 أشخاص بينهم سيدة مشتبه بها.

وقالت اللجنة في بيان: "في الأول من أوت 2026، الساعة 7:55 مساء، انفجرت عبوة ناسفة بدائية الصنع في مطعم بساحة كودرينسكايا في موسكو".


وأكدت اللجنة أن "الانفجار أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص: حارس أمن منع امرأة مجهولة الهوية يُشتبه في محاولتها تهريب عبوة ناسفة إلى المطعم، والمرأة نفسها، وأحد رواد المطعم. كما أصيب 21 شخصا بجروح متفاوتة الخطورة. وتجري حاليا تحقيقاتٌ وتدابير لكشف ملابسات الحادث".


وبحسب المعلومات، وقع الانفجار بالقرب من مقهى صيفي في ساحة كودرينسكايا، وهرعت فرق التحقيق التابعة للمديرية العامة لوزارة الداخلية الروسية في موسكو وضباط الشرطة وفرق الطوارئ إلى موقع الانفجار.
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