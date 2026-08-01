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إيران: سنستخدم جميع الوسائل للدفاع المشروع عن الحقوق والأمن القومي

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Bookmark article    Publié le Samedi 01 Août 2026 - 23:16 قراءة: 0 د, 45 ث
      
أكدت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان لها إشادتها بالقوات المسلحة، ومواصلة الدفاع القوي عن كيان إيران في مواجهة التهديدات والهجمات الأمريكية غير القانونية.

وأعلنت الوزارة أن إيران "ستستخدم جميع الوسائل المتاحة لديها للدفاع المشروع عن حقوقها ومصالحها وأمنها القومي في مواجهة الاعتداءات الأمريكية واعتداءات النظام الصهيوني".


واعتبرت الخارجية الإيرانية أن استمرار الحصار البحري، والتهديدات غير القانونية، والهجمات على البنية التحتية المدنية، يشكل مثالا واضحا على "عمل عدواني" وانتهاكا لميثاق الأمم المتحدة.


وأكد البيان أن صمت مجلس الأمن وتقاعس الأمين العام للأمم المتحدة إزاء هذه الاعتداءات يتعارضان مع المسؤوليات القانونية الملقاة على عاتق هاتين المؤسستين.

وأشارت وزارة الخارجية إلى دور الولايات المتحدة في زعزعة أمن مضيق هرمز وتصعيد التوترات، مؤكدة أن اختلاق الذرائع بشأن مرور السفن كان غطاء للإجراءات العسكرية والضغوط الممارسة ضد إيران.

كما شدد البيان على أن إيران، إلى جانب إدانتها للعدوان الأمريكي، تؤكد تمسكها بالحفاظ على علاقات ودية مع دول الجوار، ومواصلة الدفاع عن استقلالها وعزتها الوطنية وسيادتها.
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