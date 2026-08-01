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الحوثيون يعلنون "معادلة الحصار بالحصار" ويتوعدون الرياض بتصعيد مماثل

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Bookmark article    Publié le Samedi 01 Août 2026 - 14:36 قراءة: 1 د, 20 ث
      
أكد القيادي في حركة "أنصار الله" اليمنية نصر الدين عامر أن الحركة ستواصل عملياتها العسكرية والبحرية ضد السعودية حتى رفع الحصار عن اليمن، وتنفيذ الالتزامات الواردة في خارطة الطريق.
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وقال عامر، في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية "د ب أ"، اليوم السبت، إن جماعته تحركت بعد "أربعة أعوام من الصبر" منذ التفاهم على خارطة الطريق في أفريل 2022، متهما السعودية بـ "الاستمرار في فرض الحصار ورفض تنفيذ الاستحقاقات الإنسانية المتفق عليها".


وأضاف عامر أن الجماعة أعلنت ما تسميه "معادلة الحصار بالحصار و التصعيد بالتصعيد" بهدف الضغط لرفع الحصار عن اليمن، مؤكدا أن العمليات البحرية الحالية "تستهدف السعودية فقط، وأنها ستستمر طالما استمر الحصار".


وأشار إلى أن وقف تلك العمليات مرهون، من وجهة نظر الجماعة، برفع الحصار وتنفيذ الالتزامات الواردة في خارطة الطريق، مضيفا أن أي تصعيد جديد من جانب السعودية "سيقابل بتصعيد مماثل".

وردا على الاتهامات بارتباط الجماعة بأجندة إيرانية، قال عامر إن إيران "ليست بحاجة إلى من يدافع عنها"، لكنه اعتبر أن أي هجوم عليها يمثل جزءا من مخطط أوسع يستهدف المنطقة.

وأكد عامر أن جماعته ترى نفسها جزءا مما يعرف بـ"محور المقاومة"، وأنها تعتبر مواجهة ما وصفه بـ"المشروع الإسرائيلي "مسؤولية مشتركة لقوى المحور.

وأضاف أن موقف الجماعة من إيران "ينطلق من قناعة سياسية واستراتيجية"، وليس من كون طهران بحاجة إلى دعم عسكري من الحوثيين.

وتأتي تصريحات عامر في وقت تشهد فيه العلاقات بين جماعة الحوثيين والسعودية تصعيدا جديدا، بعد إعلان الجماعة توسيع عملياتها لتشمل السفن المرتبطة بالسعودية في البحر الأحمر، بينما تتهم الحكومة اليمنية والسعودية الجماعة بتهديد أمن الملاحة وتقويض جهود التهدئة.
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