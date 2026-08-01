وزراء خارجية السعودية والكويت وتركيا يبحثون وقف التصعيد في المنطقة
بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، في اتصالات هاتفية منفصلة، مع نظيريه الكويتي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح والتركي هاكان فيدان، مستجدات الأوضاع في المنطقة وسبل احتواء التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار.
ووفق ما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"، تناول الاتصال مع وزير الخارجية الكويتي التطورات الإقليمية، حيث شدد الجانبان على أهمية مواصلة التشاور والتنسيق، ودعم الجهود الدبلوماسية الرامية إلى الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.
كما بحث وزير الخارجية السعودي مع نظيره التركي المستجدات الإقليمية، وأكد الطرفان ضرورة تعزيز الجهود الدبلوماسية الهادفة إلى وقف التصعيد واحتواء الأزمة، بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليمي وحماية حرية الملاحة.
ووفق ما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"، تناول الاتصال مع وزير الخارجية الكويتي التطورات الإقليمية، حيث شدد الجانبان على أهمية مواصلة التشاور والتنسيق، ودعم الجهود الدبلوماسية الرامية إلى الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.
كما بحث وزير الخارجية السعودي مع نظيره التركي المستجدات الإقليمية، وأكد الطرفان ضرورة تعزيز الجهود الدبلوماسية الهادفة إلى وقف التصعيد واحتواء الأزمة، بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليمي وحماية حرية الملاحة.
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