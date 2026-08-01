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"خاتم الأنبياء": كل دولة في المنطقة تجعل نفسها درع دفاع لأمريكا ستحترق

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قائد مقر خاتم الأنبياء الإيراني علي عبد اللهي
Bookmark article    Publié le Samedi 01 Août 2026 - 11:18 قراءة: 1 د, 18 ث
      
حذر قائد مقر خاتم الأنبياء الإيراني علي عبد اللهي دول المنطقة من التحول إلى درع دفاع لأمريكا المعتدية، مؤكدا أنها ستحترق بنيران الحرب الشاملة التي تسارع واشنطن نحو إشعالها.
جنود أمريكيون يطلقون من مدفع هاوتزر خلال تمرين للمدفعية الميدانية في منطقة الشرق الأوسط - 31 جويلية 2026. / سنتكوم
وصرح اللواء عبد اللهي بأن الولايات المتحدة تسير بخطى متسارعة نحو إشعال حرب إقليمية شاملة، في إطار خطة خطيرة تهدف إلى التوسع وفرض هيمنة غير مشروعة على كامل المنطقة.

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وأضاف أن "أمريكا المجرمة أثبتت خلال الحرب الأخيرة ضد إيران الإسلامية أنها لا تتردد في ارتكاب أي شر أو تدمير ضد مصالح وموارد المسلمين لتحقيق أهدافها الشيطانية".


وتابع أن "على دول المنطقة الإسلامية الإدراك بأن واشنطن تستغل رؤوس أموالها وثرواتها وبنيتها التحتية ومواردها الاستراتيجية كدرع دفاع لجيشها المنهك، ومن أجل تعزيز الآلة الحربية والأمنية للكيان الصهيوني الإرهابي قاتل الأطفال".

وأوضح أن "إيران والشعب الشجاع والقوات المسلحة وجبهة المقاومة أثبتوا أن ميزان القوى في المنطقة لم يعد يخضع للمعادلات السابقة"، مشيرا إلى أن "عجز الولايات المتحدة عن تحقيق استراتيجياتها العدوانية ضد إيران دفع الجيش الأمريكي المنهار والكيان الصهيوني المزعوم إلى شن الحرب وسفك الدماء من خلف متاريس الدول الإسلامية، وفرض كلفة الحرب على حكومات المنطقة".

واختتم اللواء عبد اللهي بيانه بدعوة صريحة الدول الإسلامية إلى التحلي ببعد النظر ومراقبة جرائم الولايات المتحدة وإعادة النظر في تعاونها ومرافقتها لها، حيث شدد على أن كل دولة تجعل نفسها درع دفاع لأمريكا المجرمة والمعتدية ستحترق بنيران الحرب.
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