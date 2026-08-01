السفارة الأمريكية في عمّان تدعو الأمريكيين إلى مغادرة الشرق الأوسط وتحذر من تصعيد أمني

حذرت السفارة الأمريكية في العاصمة الأردنيةمن تدهور الوضع الأمني في الشرق الأوسط واحتمال حدوث تصعيد مفاجئ، داعية المواطنين الأمريكيين إلى مغادرة المنطقة إذا أمكن، وإعادة النظر في خطط السفر إليها خلال الفترة الحالية.وأوضحت السفارة، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، أن البيئة الأمنية في المنطقة لا تزال معقدة، في ظل تصاعد التوترات، مشيرة إلى احتمال إغلاق المجال الجوي بشكل مؤقت وإلغاء أو تأجيل عدد من الرحلات الجوية.ودعت الأمريكيين الموجودين في الشرق الأوسط إلى توخي أقصى درجات الحذر، والاستعداد للمغادرة الفورية في حال حدوث أي تصعيد، مع متابعة أوضاع الرحلات الجوية مباشرة مع شركات الطيران أو عبر مطار الملكة علياء الدولي في عمّان.كما أوصت المواطنين الأمريكيين خارج المنطقة بإعادة النظر بجدية في السفر إلى الشرق الأوسط أو العبور عبره، مع متابعة مستجدات المطارات وشركات الطيران قبل اتخاذ أي قرار.وأشار البيان إلى أن المنشآت الدبلوماسية الأمريكية، بما في ذلك الموجودة خارج الشرق الأوسط، قد تتعرض للاستهداف، محذرا من احتمال استهداف إيران أو الجماعات الداعمة لها للمصالح الأمريكية في الخارج، بما في ذلك الشركات والمؤسسات الأمريكية.وأضافت السفارة أن الوضع الأمني في المنطقة يبقى متغيرا وغير قابل للتنبؤ، مشيرة إلى أن إيران وسعت في الفترة الأخيرة نطاق هجماتها ليشمل مناطق لم تكن مستهدفة سابقا، من بينهاكما نصحت السفارة المواطنين الأمريكيين بتجنب التوجه إلى القواعد العسكرية في الأردن، لافتة إلى أن الهجمات الأخيرة طالت أيضا بنى تحتية مدنية، من بينها مطارات وفنادق ومنشآت حيوية في عدد من دول المنطقة.ودعت السفارة إلى الالتزام بتعليمات السلطات الأردنية، ومتابعة التحذيرات الرسمية والاستجابة لصفارات الإنذار عند الضرورة، إضافة إلى الاطلاع على إرشادات السلامة الصادرة عنفي الأردن.