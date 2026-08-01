JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 11:09 Tunis

السفارة الأمريكية في عمّان تدعو الأمريكيين إلى مغادرة الشرق الأوسط وتحذر من تصعيد أمني

<img src=http://www.babnet.net/images/4b/6a6db7541cd883.93185268_kmepqnlfgohij.jpg>
Bookmark article    Publié le Samedi 01 Août 2026 - 10:06 قراءة: 1 د, 22 ث
      
حذرت السفارة الأمريكية في العاصمة الأردنية عمّان من تدهور الوضع الأمني في الشرق الأوسط واحتمال حدوث تصعيد مفاجئ، داعية المواطنين الأمريكيين إلى مغادرة المنطقة إذا أمكن، وإعادة النظر في خطط السفر إليها خلال الفترة الحالية.

وأوضحت السفارة، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، أن البيئة الأمنية في المنطقة لا تزال معقدة، في ظل تصاعد التوترات، مشيرة إلى احتمال إغلاق المجال الجوي بشكل مؤقت وإلغاء أو تأجيل عدد من الرحلات الجوية.


ودعت الأمريكيين الموجودين في الشرق الأوسط إلى توخي أقصى درجات الحذر، والاستعداد للمغادرة الفورية في حال حدوث أي تصعيد، مع متابعة أوضاع الرحلات الجوية مباشرة مع شركات الطيران أو عبر مطار الملكة علياء الدولي في عمّان.


كما أوصت المواطنين الأمريكيين خارج المنطقة بإعادة النظر بجدية في السفر إلى الشرق الأوسط أو العبور عبره، مع متابعة مستجدات المطارات وشركات الطيران قبل اتخاذ أي قرار.

وأشار البيان إلى أن المنشآت الدبلوماسية الأمريكية، بما في ذلك الموجودة خارج الشرق الأوسط، قد تتعرض للاستهداف، محذرا من احتمال استهداف إيران أو الجماعات الداعمة لها للمصالح الأمريكية في الخارج، بما في ذلك الشركات والمؤسسات الأمريكية.

وأضافت السفارة أن الوضع الأمني في المنطقة يبقى متغيرا وغير قابل للتنبؤ، مشيرة إلى أن إيران وسعت في الفترة الأخيرة نطاق هجماتها ليشمل مناطق لم تكن مستهدفة سابقا، من بينها مصر.

كما نصحت السفارة المواطنين الأمريكيين بتجنب التوجه إلى القواعد العسكرية في الأردن، لافتة إلى أن الهجمات الأخيرة طالت أيضا بنى تحتية مدنية، من بينها مطارات وفنادق ومنشآت حيوية في عدد من دول المنطقة.

ودعت السفارة إلى الالتزام بتعليمات السلطات الأردنية، ومتابعة التحذيرات الرسمية والاستجابة لصفارات الإنذار عند الضرورة، إضافة إلى الاطلاع على إرشادات السلامة الصادرة عن المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات في الأردن.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 333825

babnet

كل الأخبار...

11:09 - انتقادات تطالب الفيفا بمزيد من الشفافية بعد التراجع عن بيع حصة من الحقوق التجارية لكأس العالم
10:55 - قفصة: وفاة عوني حماية مدنية في حادث مرور على متن شاحنة اطفاء
10:24 - في كمين محكم برأس الطابية: الاطاحة بعنصر إجرامي خطير تورط في هذه القضايا
10:14 - موجة تمييز رقمي تستهدف المغاربة بعد العبور الجماعي إلى سبتة
10:06 - السفارة الأمريكية في عمّان تدعو الأمريكيين إلى مغادرة الشرق الأوسط وتحذر من تصعيد أمني
10:02 - سبتة: ارتفاع حصيلة ضحايا موجة العبور الجماعي إلى 60 قتيلا وإسبانيا تعزز حدودها البحرية
09:58 - الرائد الرسمي: قرار مشترك يمنح الصبغة الجامعية لعدد من المستشفيات والأقسام الطبية ببعض الجهات
08:51 - قفصة تحتضن 16 مهرجانا صيفيا بين جويلية وسبتمبر
07:54 - جندوبة :وزيرا التعليم العالي والصحة يمنحان المستشفى الجهوي بجندوبة الصبغة الجامعية
07:50 - ستة عقود من العطاء زادتها حميمية الفضاء تميزا لتجعل من مهرجان الحمامات الدولي العنوان الأبرز للفعل الثقافي
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 01 أوت 2026 | 17 صفر 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:07
19:28
16:15
12:33
05:25
03:44
الرطــوبة:
% 28
Babnet
Babnet36°
36° Babnet
الــرياح:
3.48 كم/س
Babnet
Babnet26°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
36°-26
39°-27
41°-28
41°-29
39°-30
BCT data temporarily unavailable
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio