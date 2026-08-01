سبتة: ارتفاع حصيلة ضحايا موجة العبور الجماعي إلى 60 قتيلا وإسبانيا تعزز حدودها البحرية

ارتفعت حصيلة ضحايا موجة العبور الجماعي إلى مدينةالمحتلة إلى، في وقت شرعت فيه السلطات الإسبانية، السبت، في إقامة حاجز بحري بمنطقةلتعزيز الرقابة على الحدود ومنع تكرار محاولات الهجرة غير النظامية.وأفادت مصادر أمنية إسبانية، نقلت عنها وكالة الأنباء الإسبانية، بأن قوات الحرس المدني وفرق الإنقاذ انتشلت جثامين جديدة من البحر، معظمها قرب الحاجز البحري بمنطقة تراخال، بعد أن حاول أصحابها الوصول إلى المدينة سباحة انطلاقا من السواحل المغربية.وأكدت المصادر أن عمليات البحث والتمشيط لا تزال متواصلة بواسطة الزوارق وفرق الإنقاذ، مع عدم استبعاد ارتفاع حصيلة الضحايا خلال الساعات المقبلة.وبذلك، ارتفع عدد المهاجرين الذين لقوا حتفهم أثناء محاولتهم الوصول إلى سبتة منذ بداية العام الجاري إلىوفي المقابل، أعلنت قوات الأمن الإسبانية أن نحوغادروا مدينة سبتة باتجاه المغرب خلال الثلاثين ساعة الماضية، موضحة أن هذا العدد يشمل مهاجرين دخلوا المدينة قبل موجة العبور الأخيرة، إضافة إلى آخرين عبروا الحدود أكثر من مرة.وكانت وزارة الداخلية الإسبانية قد قدرت عدد المهاجرين الذين دخلوا سبتة، الخميس، بنحو، فيما رجح رئيس حكومة المدينةأن العدد بلغ نحو، في واحدة من أكبر موجات العبور الجماعي التي شهدتها المدينة.وفي إطار تشديد الإجراءات الأمنية، بدأت وزارة الداخلية الإسبانية تنفيذ خطة لتعزيز الحدود البحرية بمنطقة تراخال، تشمل إقامةمدعوم بخط من العوامات، مع تخصيص ممر لزوارق الحرس المدني لضمان المراقبة المستمرة.وأكدت الوزارة أن الليلة الماضية مرت دون تسجيل أي محاولات عبور جديدة، مشيرة إلى أن عمليات التسلل توقفت بالكامل، بالتزامن مع تواصل عودة آلاف المهاجرين إلى المغرب، بعد التفاهم الذي توصلت إليه مدريد والرباط بشأن إعادتهم، فضلا عن تدهور الظروف المعيشية داخل المدينة إثر إغلاق عدد كبير من المتاجر والمقاهي والمراكز التجارية.وتأتي هذه الإجراءات بعد أزمة غير مسبوقة واجهتها سبتة، إثر تدفق عشرات الآلاف من المهاجرين خلال فترة وجيزة، ما دفع السلطات الإسبانية إلى تعزيز وجودها الأمني على الحدود، بالتوازي مع استمرار عمليات البحث عن المفقودين وتشديد الرقابة على المعبر البحري.