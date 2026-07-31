ترامب يهدد بضرب إيران مجددا.. وواشنطن تتمسك بالضغط العسكري والاقتصادي

تواصلت التطورات العسكرية والسياسية بين الولايات المتحدة وإيران، في اليوم الـ154 من اندلاع الحرب، بالتزامن مع مرور 45 يوما على توقيع مذكرة التفاهم بين الجانبين، وسط استمرار التصعيد رغم المساعي الدبلوماسية.ولوّح الرئيس الأمريكيبتوجيه ضربة "قوية للغاية" لإيران، مؤكدا أن القوات الأمريكية وجهت "ضربات ساحقة" لقدراتها العسكرية، لكنها لا تزال تحتفظ ببعض الإمكانات. واعتبر أن ما تنفذه الولايات المتحدة هو "عملية عسكرية وليست حربا".وفي المقابل، تتواصل المحادثات بين إيران وسلطنة عُمان بشأن ملف مضيق هرمز، رغم عودة التوتر بين واشنطن وطهران.وأكد وزير الخزانة الأمريكيأن جهود بلاده لمحاصرة إيران عسكريا واقتصاديا ستتواصل دون توقف، مشيرا إلى استمرار عمليتيمن جهته، شدد وزير الدفاع الأمريكيعلى التزام واشنطن بمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، مؤكدا أن الإدارة الأمريكية منحت المفاوضات فرصا كافية للتوصل إلى اتفاق.وفي السياق ذاته، نقلت صحيفةعن مسؤول أمريكي أن الرئيس ترامب لا يزال مستعدا لإتاحة فرصة للمفاوضات، لكنه يشترط موافقة إيران على وقف إطلاق النار قبل إحراز أي تقدم في المسار الدبلوماسي.