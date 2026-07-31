أسعار النفط ترتفع بعد إعلان إيران وقف عبور سفن في مضيق هرمز

ارتفعت أسعار النفط، الجمعة، وسط تصاعد المخاوف بشأن اضطراب إمدادات الطاقة العالمية، عقب إعلان إيران توقيف سفينتين حاولتا مغادرةوبحلول الساعة، صعدت العقود الآجلة لخامتسليم سبتمبر بنسبةلتبلغ، فيما ارتفعت العقود الآجلة لخامبنسبةإلىوقالت إيران إن أربع ناقلات نفط أخرى غيّرت مسارها وعادت بعد تدخل قواتها، في حين لم يتسن التحقق بشكل مستقل من هذه المعلومات.وفي المقابل، أظهرت بيانات ملاحية عبور ناقلتين كبيرتين محملتين بالنفط عبر مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحوكما كشفت بيانات شركةعن عبور سفينتين إضافيتين لنقل السلع الأساسية، مشيرة إلى أن أنظمة الرصد لا تتمكن من تتبع السفن التي تغلق أجهزة الإرسال والاستقبال الخاصة بها.وجاء ارتفاع أسعار النفط مدفوعا بمخاوف المستثمرين من تعطل حركة الملاحة في المضيق، في ظل توقعات باستمرار الضغوط التصاعدية على أسعار خام برنت خلال الفترة المقبلة.وفي السياق ذاته، أظهرت بياناتتحويلا متزايدا لشحنات النفط السعودي إلى مسارات بديلة شمالا عبروقناة السويس وخط أنابيب، وهو ما قد يدفع بعض العملاء في آسيا إلى الاعتماد على الطريق الأطول حولبدلا من المرور عبر خليج عدن.