أسعار النفط ترتفع بعد إعلان إيران وقف عبور سفن في مضيق هرمز
ارتفعت أسعار النفط، الجمعة، وسط تصاعد المخاوف بشأن اضطراب إمدادات الطاقة العالمية، عقب إعلان إيران توقيف سفينتين حاولتا مغادرة مضيق هرمز.
وبحلول الساعة 20:00 بتوقيت غرينتش، صعدت العقود الآجلة لخام برنت تسليم سبتمبر بنسبة 1.22 بالمائة لتبلغ 90.12 دولارا للبرميل، فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 1.41 بالمائة إلى 84.77 دولارا للبرميل.
وقالت إيران إن أربع ناقلات نفط أخرى غيّرت مسارها وعادت بعد تدخل قواتها، في حين لم يتسن التحقق بشكل مستقل من هذه المعلومات.
وفي المقابل، أظهرت بيانات ملاحية عبور ناقلتين كبيرتين محملتين بالنفط عبر مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20 بالمائة من إمدادات الطاقة العالمية.
كما كشفت بيانات شركة كبلر عن عبور سفينتين إضافيتين لنقل السلع الأساسية، مشيرة إلى أن أنظمة الرصد لا تتمكن من تتبع السفن التي تغلق أجهزة الإرسال والاستقبال الخاصة بها.
وجاء ارتفاع أسعار النفط مدفوعا بمخاوف المستثمرين من تعطل حركة الملاحة في المضيق، في ظل توقعات باستمرار الضغوط التصاعدية على أسعار خام برنت خلال الفترة المقبلة.
وفي السياق ذاته، أظهرت بيانات كبلر تحويلا متزايدا لشحنات النفط السعودي إلى مسارات بديلة شمالا عبر البحر الأحمر وقناة السويس وخط أنابيب سوميد، وهو ما قد يدفع بعض العملاء في آسيا إلى الاعتماد على الطريق الأطول حول رأس الرجاء الصالح بدلا من المرور عبر خليج عدن.
وبحلول الساعة 20:00 بتوقيت غرينتش، صعدت العقود الآجلة لخام برنت تسليم سبتمبر بنسبة 1.22 بالمائة لتبلغ 90.12 دولارا للبرميل، فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 1.41 بالمائة إلى 84.77 دولارا للبرميل.
وقالت إيران إن أربع ناقلات نفط أخرى غيّرت مسارها وعادت بعد تدخل قواتها، في حين لم يتسن التحقق بشكل مستقل من هذه المعلومات.
وفي المقابل، أظهرت بيانات ملاحية عبور ناقلتين كبيرتين محملتين بالنفط عبر مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20 بالمائة من إمدادات الطاقة العالمية.
كما كشفت بيانات شركة كبلر عن عبور سفينتين إضافيتين لنقل السلع الأساسية، مشيرة إلى أن أنظمة الرصد لا تتمكن من تتبع السفن التي تغلق أجهزة الإرسال والاستقبال الخاصة بها.
وجاء ارتفاع أسعار النفط مدفوعا بمخاوف المستثمرين من تعطل حركة الملاحة في المضيق، في ظل توقعات باستمرار الضغوط التصاعدية على أسعار خام برنت خلال الفترة المقبلة.
وفي السياق ذاته، أظهرت بيانات كبلر تحويلا متزايدا لشحنات النفط السعودي إلى مسارات بديلة شمالا عبر البحر الأحمر وقناة السويس وخط أنابيب سوميد، وهو ما قد يدفع بعض العملاء في آسيا إلى الاعتماد على الطريق الأطول حول رأس الرجاء الصالح بدلا من المرور عبر خليج عدن.
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