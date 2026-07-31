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الحوثيون: أجبرنا 8 ناقلات نفط سعودية على تغيير مسارها نحو رأس الرجاء الصالح

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Bookmark article    Publié le Vendredi 31 Juillet 2026 - 22:21 قراءة: 1 د, 7 ث
      
أعلنت جماعة أنصار الله (الحوثيون)، الجمعة، أنها أجبرت ثماني ناقلات نفط سعودية على تغيير مسارها والإبحار عبر رأس الرجاء الصالح، في إطار ما وصفته بتشديد الحظر البحري على السفن السعودية.

وقال المتحدث العسكري باسم الجماعة، يحيى سريع، في بيان، إن هذا الإجراء يأتي في إطار ما سماه "تثبيت معادلة الحصار بالحصار"، مؤكدا أن قوات الجماعة ستواصل استهداف السفن السعودية "حيثما تمكنت من ذلك".


وأضاف سريع أن الجماعة مستمرة في تنفيذ ما تصفه بـ"الحصار البحري" على السعودية، مشيدا بخروج أنصار الجماعة في تظاهرات حاشدة، ومؤكدا مواصلة ما اعتبره جهودا لإنهاء الحصار المفروض على اليمن.
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وتأتي هذه التصريحات بعد يوم واحد من إعلان وزارة الدفاع السعودية استضافة اجتماع دولي ضم رؤساء هيئات الأركان وممثلين عن عدد من الدول، لبحث مبادرة إنشاء تحالف بحري دفاعي متعدد الجنسيات يهدف إلى تعزيز الأمن البحري وحماية الممرات المائية الدولية.

وكان الحوثيون قد أعلنوا مؤخرا فرض حظر على الملاحة البحرية للسفن السعودية، معتبرين ذلك ردا على ما وصفوه بالحصار المفروض على اليمن.

وفي المقابل، رفضت السعودية هذه الاتهامات، مؤكدة أن مواقفها تهدف إلى دعم جهود السلام وإنهاء معاناة الشعب اليمني، كما شددت على أنها ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية سفنها وفقا للقانون الدولي، داعية المجتمع الدولي إلى ضمان أمن الملاحة في البحر الأحمر وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
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