الحوثيون: أجبرنا 8 ناقلات نفط سعودية على تغيير مسارها نحو رأس الرجاء الصالح

أعلنت جماعة، الجمعة، أنها أجبرتعلى تغيير مسارها والإبحار عبر، في إطار ما وصفته بتشديد الحظر البحري على السفن السعودية.وقال المتحدث العسكري باسم الجماعة،، في بيان، إن هذا الإجراء يأتي في إطار ما سماه "تثبيت معادلة الحصار بالحصار"، مؤكدا أن قوات الجماعة ستواصل استهداف السفن السعودية "حيثما تمكنت من ذلك".وأضاف سريع أن الجماعة مستمرة في تنفيذ ما تصفه بـ"الحصار البحري" على السعودية، مشيدا بخروج أنصار الجماعة في تظاهرات حاشدة، ومؤكدا مواصلة ما اعتبره جهودا لإنهاء الحصار المفروض على اليمن.وتأتي هذه التصريحات بعد يوم واحد من إعلاناستضافة اجتماع دولي ضم رؤساء هيئات الأركان وممثلين عن عدد من الدول، لبحث مبادرة إنشاءيهدف إلى تعزيز الأمن البحري وحماية الممرات المائية الدولية.وكان الحوثيون قد أعلنوا مؤخرا فرض حظر على الملاحة البحرية للسفن السعودية، معتبرين ذلك ردا على ما وصفوه بالحصار المفروض على اليمن.وفي المقابل، رفضت السعودية هذه الاتهامات، مؤكدة أن مواقفها تهدف إلى دعم جهود السلام وإنهاء معاناة الشعب اليمني، كما شددت على أنها ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية سفنها وفقا للقانون الدولي، داعية المجتمع الدولي إلى ضمان أمن الملاحة في البحر الأحمر وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.