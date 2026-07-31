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إيطاليا تعلّق العمل باتفاقية شنغن مع إسبانيا بسبب أزمة الهجرة في سبتة

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Bookmark article    Publié le Vendredi 31 Juillet 2026 - 17:46 قراءة: 1 د, 22 ث
      
قررت السلطات الإيطالية تعليق العمل باتفاقية شنغن مع إسبانيا، في خطوة استثنائية جاءت على خلفية التدفق غير المسبوق للمهاجرين غير النظاميين إلى مدينة سبتة.

وذكرت صحيفة "لا ستامبا" الإيطالية أن وزارة الداخلية أصدرت، الجمعة، تعليمات بإغلاق الحدود البحرية والجوية مع إسبانيا، في إطار إجراءات تهدف إلى الحد من تداعيات أزمة الهجرة.


وأضافت الصحيفة أن القرار اتخذ عقب اجتماع لجنة تحليل قضايا الهجرة وأمن الحدود، برئاسة وزير الداخلية ماتيو بيانتيدوزي، استنادا إلى آخر المعطيات المتعلقة بتدفقات المهاجرين.


وكانت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني قد أعلنت، الخميس، أن حكومتها تدرس تعليق العمل باتفاقية شنغن مع إسبانيا بسبب تصاعد أزمة الهجرة.

كما اتهم وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني مدريد بأن قرارها تسوية أوضاع أكثر من 500 ألف مهاجر غير نظامي يشجع على الاتجار بالبشر، وهو ما دفع وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس إلى وصف هذه التصريحات بأنها "غير مناسبة"، مؤكدا أن إسبانيا تنتظر التضامن من شركائها الأوروبيين، ومعلنا استدعاء السفير الإيطالي للاحتجاج.

من جهته، دعا نائب رئيسة الوزراء الإيطالية وزعيم حزب الرابطة اليميني، ماتيو سالفيني، إلى تعليق العمل باتفاقية شنغن وتشديد الإجراءات لحماية الحدود الأوروبية.

ويأتي هذا القرار في وقت تشهد فيه الحدود بين المغرب ومدينة سبتة موجة غير مسبوقة من الهجرة غير النظامية، حيث أفادت تقارير بدخول نحو 60 ألف مهاجر إلى المدينة خلال 24 ساعة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى نحو 71 شخصا.

وفي المقابل، عززت السلطات الإسبانية انتشار قوات الشرطة والحرس المدني والجيش على الحدود، في محاولة لاحتواء الأزمة وتشديد الإجراءات الأمنية.

وتجدر الإشارة إلى أن اتفاقية شنغن تتيح حرية التنقل بين الدول الأعضاء دون رقابة على الحدود الداخلية، غير أنها تسمح، بموجب المادة 25 من قانون حدود شنغن، بإعادة فرض الرقابة الحدودية مؤقتا في حال وجود تهديد خطير للنظام العام أو الأمن الداخلي.
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