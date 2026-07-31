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مصرع المتسلقة العمانية نظيرة الحارثي في انهيار ثلجي بجبال باكستان

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Bookmark article    Publié le Vendredi 31 Juillet 2026 - 14:51 قراءة: 0 د, 57 ث
      
أعلنت وكالة الأنباء العمانية وفاة المتسلقة العمانية نظيرة بنت أحمد الحارثي إثر انهيار ثلجي تعرض له فريق تسلق على قمة "برود بيك" في سلسلة جبال قراقرم شمال باكستان.

وأكدت السلطات الباكستانية والشركة المنظمة للرحلة العثور على جثمان الحارثي أسفل موقع الانهيار، لتنتهي بذلك عمليات البحث عنها.


ووفق المعطيات الأولية، فقد أسفر الحادث عن فقدان 10 متسلقين، من بينهم المتسلق النيبالي الشهير نيرمال بورجا، الذي كان يقود الرحلة، إضافة إلى متسلقين من نيبال وباكستان والولايات المتحدة والصين، بعدما انقطع الاتصال بالفريق إثر وقوع الانهيار الثلجي.


وأوضح نادي تسلق الجبال الباكستاني أن عمليات البحث والإنقاذ لا تزال متواصلة، مع العمل على توفير الدعم الجوي ووسائل الإنقاذ الممكنة، رغم صعوبة الظروف الجوية في المنطقة.

ويعد نيرمال بورجا من أبرز متسلقي الجبال في العالم، إذ حقق عام 2019 رقما قياسيا بتسلق القمم الأربع عشرة التي يزيد ارتفاعها عن 8000 متر خلال ستة أشهر وستة أيام، كما قاد عام 2021 أول بعثة تنجح في تسلق قمة "كي 2" خلال فصل الشتاء برفقة فريق من المتسلقين النيباليين.
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