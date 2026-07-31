مصرع المتسلقة العمانية نظيرة الحارثي في انهيار ثلجي بجبال باكستان

واليوم، كانت رحلتها الأخيرة، رحمها الله رحمةً واسعة، وأسكنها فسيح جناته، وألهم أهلها ومحبيها الصبر والسلوان. pic.twitter.com/55Z4yBpDGT — البرهان للإعلام (@Al_BurhanMedia) July 31, 2026

أعلنتوفاة المتسلقة العمانيةإثر انهيار ثلجي تعرض له فريق تسلق على قمةفي سلسلة جبالشمال باكستان.وأكدت السلطات الباكستانية والشركة المنظمة للرحلة العثور على جثمان الحارثي أسفل موقع الانهيار، لتنتهي بذلك عمليات البحث عنها.ووفق المعطيات الأولية، فقد أسفر الحادث عن فقدان، من بينهم المتسلق النيبالي الشهير، الذي كان يقود الرحلة، إضافة إلى متسلقين من نيبال وباكستان والولايات المتحدة والصين، بعدما انقطع الاتصال بالفريق إثر وقوع الانهيار الثلجي.وأوضحأن عمليات البحث والإنقاذ لا تزال متواصلة، مع العمل على توفير الدعم الجوي ووسائل الإنقاذ الممكنة، رغم صعوبة الظروف الجوية في المنطقة.ويعد نيرمال بورجا من أبرز متسلقي الجبال في العالم، إذ حقق عامرقما قياسيا بتسلق القمم الأربع عشرة التي يزيد ارتفاعها عنخلال، كما قاد عامأول بعثة تنجح في تسلق قمةخلال فصل الشتاء برفقة فريق من المتسلقين النيباليين.