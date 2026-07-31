الجزائر: ارتفاع حصيلة ضحايا انقلاب حافلة في بومرداس

ارتفعت حصيلة ضحايا حادث المرور المروع الذي شهدته ولايةالجزائرية، صباح الجمعة، إلى، وفق ما أفادت به وسائل إعلام جزائرية.وأوضحت المديرية العامة للحماية المدنية أن الحادث تمثل فيكانت قادمة من ولاية، ما أسفر عن سقوط هذا العدد الكبير من الضحايا.وأكدت الحماية المدنية أن عمليات الإنقاذ وإجلاء المصابين إلى المستشفيات ما تزال متواصلة، مشيرة إلى أن الحصيلة تبقىوللتعامل مع الحادث، جندت مصالح الحماية المدنية، إلى جانب فرق التدخل والإسعاف التي واصلت عملياتها في مكان الحادث.