الجزائر: ارتفاع حصيلة ضحايا انقلاب حافلة في بومرداس
ارتفعت حصيلة ضحايا حادث المرور المروع الذي شهدته ولاية بومرداس الجزائرية، صباح الجمعة، إلى 25 قتيلا و44 جريحا، وفق ما أفادت به وسائل إعلام جزائرية.
وأوضحت المديرية العامة للحماية المدنية أن الحادث تمثل في انحراف وانقلاب حافلة لنقل المسافرين كانت قادمة من ولاية سطيف، ما أسفر عن سقوط هذا العدد الكبير من الضحايا.
وأكدت الحماية المدنية أن عمليات الإنقاذ وإجلاء المصابين إلى المستشفيات ما تزال متواصلة، مشيرة إلى أن الحصيلة تبقى مرشحة للارتفاع.
وللتعامل مع الحادث، جندت مصالح الحماية المدنية شاحنتي إنقاذ و11 سيارة إسعاف، إلى جانب فرق التدخل والإسعاف التي واصلت عملياتها في مكان الحادث.
وأوضحت المديرية العامة للحماية المدنية أن الحادث تمثل في انحراف وانقلاب حافلة لنقل المسافرين كانت قادمة من ولاية سطيف، ما أسفر عن سقوط هذا العدد الكبير من الضحايا.
وأكدت الحماية المدنية أن عمليات الإنقاذ وإجلاء المصابين إلى المستشفيات ما تزال متواصلة، مشيرة إلى أن الحصيلة تبقى مرشحة للارتفاع.
وللتعامل مع الحادث، جندت مصالح الحماية المدنية شاحنتي إنقاذ و11 سيارة إسعاف، إلى جانب فرق التدخل والإسعاف التي واصلت عملياتها في مكان الحادث.
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