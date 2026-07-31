إسبانيا والمغرب يعززان الحدود بعد وصول نحو 49 ألف مهاجر إلى سبتة في يوم واحد

Nuevos censados según el INE de @sanchezcastejon

Todo bajo control dice, mientras se siente Jesús multiplicando votos como panes pic.twitter.com/BxgxwuRXh9 — Media Press (@medianewshq) July 30, 2026

Nuevos censados según el INE de @sanchezcastejon

Todo bajo control dice, mientras se siente Jesús multiplicando votos como panes pic.twitter.com/BxgxwuRXh9 — Media Press (@medianewshq) July 30, 2026

عززت إسبانيا والمغرب الإجراءات الأمنية على الحدود بينهما، وشددا الرقابة على السياج الحدودي وأغلقا المعابر، عقب وصول نحوإلى مدينة سبتة عبر البر والبحر خلال يوم واحد، في واحدة من أكبر موجات الهجرة التي تشهدها المدينة.وأعلنت الشرطة الإسبانية مصرعغرقا أثناء محاولتهم الوصول سباحة من سواحلشمال المغرب إلى مدينة سبتة.وأثارت هذه الموجة انقساما داخل الاتحاد الأوروبي، بعدما لوحت إيطاليا بإمكانية تعليق العمل باتفاقيةمع إسبانيا، معتبرة أن سياسات مدريد في ملف الهجرة غير النظامية تشجع شبكات الاتجار بالبشر.وعلى الجانب المغربي، عززت السلطات انتشارها الأمني، ونشرت عربات مزودة بمدافع مائية لإبعاد المهاجرين عن المعابر الحدودية، فيما اندلعت مواجهات خلفت احتراق حافلة وسبع سيارات، بينما واصلت مجموعات من المهاجرين البحث عن منافذ بديلة للعبور، سواء بمحاذاة الساحل أو سباحة، وكان بينهم نساء وأطفال من المغرب ودول إفريقيا جنوب الصحراء.وأكدت السلطات الإسبانية أنها ستعمل على إعادة المهاجرين الذين دخلوا بصورة غير قانونية في أسرع وقت، مع الالتزام بالأحكام القضائية واحترام حقوقهم، في وقت اعتبرت فيه منظمات محلية أن الإمكانات المتوفرة في سبتة غير كافية للتعامل مع هذا التدفق الكبير.من جانبه، قال وزير السياسة الإقليمية الإسبانيإن قرار المحكمة العليا الإسبانية، الذي يمنع إعادة المهاجرين الذين يتم اعتراضهم في البحر بشكل فوري، قد يكون من بين العوامل التي ساهمت في ارتفاع أعداد الوافدين.وفي المقابل، أكدت رئيسة الوزراء الإيطاليةاستعداد بلادها لاتخاذ إجراءات استثنائية لحماية حدودها، بما في ذلك تعليق اتفاقية شنغن مع إسبانيا، فيما اتهم وزير الخارجية الإيطاليمدريد بأن منحها الجنسية لأكثر منيشجع على الاتجار بالبشر.ورد وزير الخارجية الإسبانيبوصف التصريحات الإيطالية بأنها "غير مناسبة"، مؤكدا أن بلاده تنتظر التضامن من شركائها الأوروبيين، ومعلنا عزمه استدعاء السفير الإيطالي للاحتجاج.