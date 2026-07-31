إسبانيا والمغرب يعززان الحدود بعد وصول نحو 49 ألف مهاجر إلى سبتة في يوم واحد
عززت إسبانيا والمغرب الإجراءات الأمنية على الحدود بينهما، وشددا الرقابة على السياج الحدودي وأغلقا المعابر، عقب وصول نحو 49 ألف مهاجر إلى مدينة سبتة عبر البر والبحر خلال يوم واحد، في واحدة من أكبر موجات الهجرة التي تشهدها المدينة.
وأعلنت الشرطة الإسبانية مصرع 18 مهاجرا غرقا أثناء محاولتهم الوصول سباحة من سواحل القصر الصغير شمال المغرب إلى مدينة سبتة.
وأثارت هذه الموجة انقساما داخل الاتحاد الأوروبي، بعدما لوحت إيطاليا بإمكانية تعليق العمل باتفاقية شنغن مع إسبانيا، معتبرة أن سياسات مدريد في ملف الهجرة غير النظامية تشجع شبكات الاتجار بالبشر.
وعلى الجانب المغربي، عززت السلطات انتشارها الأمني، ونشرت عربات مزودة بمدافع مائية لإبعاد المهاجرين عن المعابر الحدودية، فيما اندلعت مواجهات خلفت احتراق حافلة وسبع سيارات، بينما واصلت مجموعات من المهاجرين البحث عن منافذ بديلة للعبور، سواء بمحاذاة الساحل أو سباحة، وكان بينهم نساء وأطفال من المغرب ودول إفريقيا جنوب الصحراء.
وأكدت السلطات الإسبانية أنها ستعمل على إعادة المهاجرين الذين دخلوا بصورة غير قانونية في أسرع وقت، مع الالتزام بالأحكام القضائية واحترام حقوقهم، في وقت اعتبرت فيه منظمات محلية أن الإمكانات المتوفرة في سبتة غير كافية للتعامل مع هذا التدفق الكبير.
من جانبه، قال وزير السياسة الإقليمية الإسباني أنخيل فيكتور توريس إن قرار المحكمة العليا الإسبانية، الذي يمنع إعادة المهاجرين الذين يتم اعتراضهم في البحر بشكل فوري، قد يكون من بين العوامل التي ساهمت في ارتفاع أعداد الوافدين.
وفي المقابل، أكدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني استعداد بلادها لاتخاذ إجراءات استثنائية لحماية حدودها، بما في ذلك تعليق اتفاقية شنغن مع إسبانيا، فيما اتهم وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني مدريد بأن منحها الجنسية لأكثر من 500 ألف مهاجر غير نظامي يشجع على الاتجار بالبشر.
ورد وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس بوصف التصريحات الإيطالية بأنها "غير مناسبة"، مؤكدا أن بلاده تنتظر التضامن من شركائها الأوروبيين، ومعلنا عزمه استدعاء السفير الإيطالي للاحتجاج.
وأعلنت الشرطة الإسبانية مصرع 18 مهاجرا غرقا أثناء محاولتهم الوصول سباحة من سواحل القصر الصغير شمال المغرب إلى مدينة سبتة.
Nuevos censados según el INE de @sanchezcastejon— Media Press (@medianewshq) July 30, 2026
Todo bajo control dice, mientras se siente Jesús multiplicando votos como panes pic.twitter.com/BxgxwuRXh9
وأثارت هذه الموجة انقساما داخل الاتحاد الأوروبي، بعدما لوحت إيطاليا بإمكانية تعليق العمل باتفاقية شنغن مع إسبانيا، معتبرة أن سياسات مدريد في ملف الهجرة غير النظامية تشجع شبكات الاتجار بالبشر.
وعلى الجانب المغربي، عززت السلطات انتشارها الأمني، ونشرت عربات مزودة بمدافع مائية لإبعاد المهاجرين عن المعابر الحدودية، فيما اندلعت مواجهات خلفت احتراق حافلة وسبع سيارات، بينما واصلت مجموعات من المهاجرين البحث عن منافذ بديلة للعبور، سواء بمحاذاة الساحل أو سباحة، وكان بينهم نساء وأطفال من المغرب ودول إفريقيا جنوب الصحراء.
Nuevos censados según el INE de @sanchezcastejon— Media Press (@medianewshq) July 30, 2026
Todo bajo control dice, mientras se siente Jesús multiplicando votos como panes pic.twitter.com/BxgxwuRXh9
وأكدت السلطات الإسبانية أنها ستعمل على إعادة المهاجرين الذين دخلوا بصورة غير قانونية في أسرع وقت، مع الالتزام بالأحكام القضائية واحترام حقوقهم، في وقت اعتبرت فيه منظمات محلية أن الإمكانات المتوفرة في سبتة غير كافية للتعامل مع هذا التدفق الكبير.
من جانبه، قال وزير السياسة الإقليمية الإسباني أنخيل فيكتور توريس إن قرار المحكمة العليا الإسبانية، الذي يمنع إعادة المهاجرين الذين يتم اعتراضهم في البحر بشكل فوري، قد يكون من بين العوامل التي ساهمت في ارتفاع أعداد الوافدين.
وفي المقابل، أكدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني استعداد بلادها لاتخاذ إجراءات استثنائية لحماية حدودها، بما في ذلك تعليق اتفاقية شنغن مع إسبانيا، فيما اتهم وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني مدريد بأن منحها الجنسية لأكثر من 500 ألف مهاجر غير نظامي يشجع على الاتجار بالبشر.
ورد وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس بوصف التصريحات الإيطالية بأنها "غير مناسبة"، مؤكدا أن بلاده تنتظر التضامن من شركائها الأوروبيين، ومعلنا عزمه استدعاء السفير الإيطالي للاحتجاج.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 333770