JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 11:52 Tunis

إسبانيا والمغرب يعززان الحدود بعد وصول نحو 49 ألف مهاجر إلى سبتة في يوم واحد

<img src=http://www.babnet.net/images/4b/6a6c758058f2f9.28665973_mqfkjehinopgl.jpg>
Bookmark article    Publié le Vendredi 31 Juillet 2026 - 11:13 قراءة: 1 د, 45 ث
      
عززت إسبانيا والمغرب الإجراءات الأمنية على الحدود بينهما، وشددا الرقابة على السياج الحدودي وأغلقا المعابر، عقب وصول نحو 49 ألف مهاجر إلى مدينة سبتة عبر البر والبحر خلال يوم واحد، في واحدة من أكبر موجات الهجرة التي تشهدها المدينة.

وأعلنت الشرطة الإسبانية مصرع 18 مهاجرا غرقا أثناء محاولتهم الوصول سباحة من سواحل القصر الصغير شمال المغرب إلى مدينة سبتة.


وأثارت هذه الموجة انقساما داخل الاتحاد الأوروبي، بعدما لوحت إيطاليا بإمكانية تعليق العمل باتفاقية شنغن مع إسبانيا، معتبرة أن سياسات مدريد في ملف الهجرة غير النظامية تشجع شبكات الاتجار بالبشر.


وعلى الجانب المغربي، عززت السلطات انتشارها الأمني، ونشرت عربات مزودة بمدافع مائية لإبعاد المهاجرين عن المعابر الحدودية، فيما اندلعت مواجهات خلفت احتراق حافلة وسبع سيارات، بينما واصلت مجموعات من المهاجرين البحث عن منافذ بديلة للعبور، سواء بمحاذاة الساحل أو سباحة، وكان بينهم نساء وأطفال من المغرب ودول إفريقيا جنوب الصحراء.

وأكدت السلطات الإسبانية أنها ستعمل على إعادة المهاجرين الذين دخلوا بصورة غير قانونية في أسرع وقت، مع الالتزام بالأحكام القضائية واحترام حقوقهم، في وقت اعتبرت فيه منظمات محلية أن الإمكانات المتوفرة في سبتة غير كافية للتعامل مع هذا التدفق الكبير.

من جانبه، قال وزير السياسة الإقليمية الإسباني أنخيل فيكتور توريس إن قرار المحكمة العليا الإسبانية، الذي يمنع إعادة المهاجرين الذين يتم اعتراضهم في البحر بشكل فوري، قد يكون من بين العوامل التي ساهمت في ارتفاع أعداد الوافدين.

وفي المقابل، أكدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني استعداد بلادها لاتخاذ إجراءات استثنائية لحماية حدودها، بما في ذلك تعليق اتفاقية شنغن مع إسبانيا، فيما اتهم وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني مدريد بأن منحها الجنسية لأكثر من 500 ألف مهاجر غير نظامي يشجع على الاتجار بالبشر.

ورد وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس بوصف التصريحات الإيطالية بأنها "غير مناسبة"، مؤكدا أن بلاده تنتظر التضامن من شركائها الأوروبيين، ومعلنا عزمه استدعاء السفير الإيطالي للاحتجاج.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 333770

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 31 جويلية 2026 | 16 صفر 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:09
19:29
16:15
12:33
05:24
03:43
الرطــوبة:
% 36
Babnet
Babnet35°
34° Babnet
الــرياح:
3.89 كم/س
Babnet
Babnet26°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
35°-26
37°-26
39°-27
39°-28
39°-29
  • Avoirs en devises 23342,0
  • (30/07)
  • Jours d'importation 92
  • 1 € = 3,37322 DT
  • (30/07)
  • 1 $ = 2,96152 DT
  • Solde Compte du Trésor     (30/07)     861,5 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (30/07)   29751 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio