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فرنسا: أكثر من 300 موقوف على خلفية حرائق الغابات بينهم 120 قاصرا

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Bookmark article    Publié le Vendredi 31 Juillet 2026 - 10:26 قراءة: 0 د, 37 ث
      
أعلن وزير الداخلية الفرنسي لوران نونييس أن عدد الأشخاص الذين تم إيقافهم في قضايا مرتبطة بحرائق الغابات في فرنسا تجاوز 300 شخص، في ظل موجة حرائق غير مسبوقة تشهدها البلاد هذا الصيف.

وقال نونييس، في تصريحات لإذاعة RTL، إن قوات الأمن أوقفت 308 أشخاص، من بينهم 120 قاصرا، على خلفية قضايا تتعلق بإشعال الحرائق.


وأوضح الوزير أن الموقوفين ينتمون إلى فئات مختلفة، مشيرا إلى أن بينهم مفتعلين متسلسلين للحرائق، إلى جانب أشخاص تسببوا فيها نتيجة الإهمال.


وتشهد عدة دول أوروبية، وفي مقدمتها فرنسا وإسبانيا، موجة حرائق واسعة خلال عام 2026، دفعت المفوضية الأوروبية إلى تفعيل آلية الحماية المدنية التابعة للاتحاد الأوروبي، حيث تم نشر 13 طائرة و4 مروحيات، إضافة إلى مئات من رجال الإطفاء القادمين من مختلف الدول الأعضاء للمشاركة في عمليات الإخماد.
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