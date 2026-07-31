فرنسا: أكثر من 300 موقوف على خلفية حرائق الغابات بينهم 120 قاصرا

أعلن وزير الداخلية الفرنسيأن عدد الأشخاص الذين تم إيقافهم في قضايا مرتبطة بحرائق الغابات في فرنسا تجاوز، في ظل موجة حرائق غير مسبوقة تشهدها البلاد هذا الصيف.وقال نونييس، في تصريحات لإذاعة، إن قوات الأمن أوقفت، من بينهم، على خلفية قضايا تتعلق بإشعال الحرائق.وأوضح الوزير أن الموقوفين ينتمون إلى فئات مختلفة، مشيرا إلى أن بينهم، إلى جانب أشخاص تسببوا فيها نتيجة الإهمال.وتشهد عدة دول أوروبية، وفي مقدمتها، موجة حرائق واسعة خلال عام 2026، دفعت المفوضية الأوروبية إلى تفعيل آلية الحماية المدنية التابعة للاتحاد الأوروبي، حيث تم نشر، إضافة إلى مئات من رجال الإطفاء القادمين من مختلف الدول الأعضاء للمشاركة في عمليات الإخماد.