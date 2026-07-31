34 قتيلا في انفجار وانهيار منجم فحم غرب باكستان
لقي 34 شخصا على الأقل مصرعهم إثر انفجار أعقبه انهيار داخل منجم للفحم في إقليم بلوشستان غرب باكستان، فيما تتواصل عمليات البحث عن العمال الذين ما زالوا عالقين تحت الأنقاض.
وأفادت قناة Geo الباكستانية بأن الانفجار نجم عن تسرب غاز الميثان داخل المنجم، ما أدى إلى انهيار مفاجئ بينما كان 42 عاملا يعملون في باطن الأرض وقت وقوع الحادث.
وأكدت السلطات المحلية أن فرق الإنقاذ تواصل عملياتها للوصول إلى العالقين، وسط مخاوف من ارتفاع حصيلة الضحايا.
وفي حادث منفصل، توفي عامل آخر في منجم بالإقليم نفسه، أمس، وفق ما نقلته الشرطة.
وأفادت قناة Geo الباكستانية بأن الانفجار نجم عن تسرب غاز الميثان داخل المنجم، ما أدى إلى انهيار مفاجئ بينما كان 42 عاملا يعملون في باطن الأرض وقت وقوع الحادث.
وأكدت السلطات المحلية أن فرق الإنقاذ تواصل عملياتها للوصول إلى العالقين، وسط مخاوف من ارتفاع حصيلة الضحايا.
وفي حادث منفصل، توفي عامل آخر في منجم بالإقليم نفسه، أمس، وفق ما نقلته الشرطة.
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