34 قتيلا في انفجار وانهيار منجم فحم غرب باكستان

لقيعلى الأقل مصرعهم إثر انفجار أعقبه انهيار داخل منجم للفحم في إقليمغرب باكستان، فيما تتواصل عمليات البحث عن العمال الذين ما زالوا عالقين تحت الأنقاض.وأفادت قناةالباكستانية بأن الانفجار نجم عن تسربداخل المنجم، ما أدى إلى انهيار مفاجئ بينما كانيعملون في باطن الأرض وقت وقوع الحادث.وأكدت السلطات المحلية أن فرق الإنقاذ تواصل عملياتها للوصول إلى العالقين، وسط مخاوف من ارتفاع حصيلة الضحايا.وفي حادث منفصل، توفي عامل آخر في منجم بالإقليم نفسه، أمس، وفق ما نقلته الشرطة.