JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 06:54 Tunis

34 قتيلا في انفجار وانهيار منجم فحم غرب باكستان

<img src=http://www.babnet.net/images/4b/6a6c292b723435.40177359_jnloipkefhqgm.jpg>
Bookmark article    Publié le Vendredi 31 Juillet 2026 - 06:54 قراءة: 0 د, 27 ث
      
لقي 34 شخصا على الأقل مصرعهم إثر انفجار أعقبه انهيار داخل منجم للفحم في إقليم بلوشستان غرب باكستان، فيما تتواصل عمليات البحث عن العمال الذين ما زالوا عالقين تحت الأنقاض.

وأفادت قناة Geo الباكستانية بأن الانفجار نجم عن تسرب غاز الميثان داخل المنجم، ما أدى إلى انهيار مفاجئ بينما كان 42 عاملا يعملون في باطن الأرض وقت وقوع الحادث.


وأكدت السلطات المحلية أن فرق الإنقاذ تواصل عملياتها للوصول إلى العالقين، وسط مخاوف من ارتفاع حصيلة الضحايا.


وفي حادث منفصل، توفي عامل آخر في منجم بالإقليم نفسه، أمس، وفق ما نقلته الشرطة.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 333762

babnet

كل الأخبار...

06:54 - 34 قتيلا في انفجار وانهيار منجم فحم غرب باكستان
06:46 - ترامب يهدد بالعودة إلى "حرب شاملة" ضد إيران إذا فشلت المفاوضات
06:22 - حماس توافق على مسودة اتفاق تربط حصر سلاح المقاومة بانسحاب إسرائيل من غزة
06:09 - مهرجان الحمامات الدولي: "العيطة مون آمور" يستحضر الذاكرة الغنائية النسائية المغربية بعد أكثر من 120 عرضا حول العالم
أمس 23:07 - بنزرت: النظر في عدد من الملفات المتعلّقة بحسن توظيف واستغلال 143 هكتارا من الأراضي الفلاحية الدولية
أمس 22:07 - جايسون دوارتي عازف الساكسوفون في "ذي بوينا فيستا أوركسترا": طاقة جديدة لتطوير التراث الموسيقي الكوبية
أمس 21:25 - رئيس ديوان وزارة الفلاحة يؤكد أن حماية الثروة الغابية والمحاصيل الزراعية أولوية وطنية
أمس 21:24 - بلدية تونس: تدخلات إدارة المنتزهات والمناطق الخضراء بمختلف الدوائر البلدية
أمس 20:55 - تدفق المهاجرين إلى سبتة يدفع إيطاليا لمراجعة اتفاق شنغن مع إسبانيا
أمس 20:46 - حفل استقبال على شرف الوفد الرياضي التونسي المشارك في الألعاب المتوسطية تارانتو 2026 بمقر إقامة السفير الإيطالي بتونس
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 31 جويلية 2026 | 16 صفر 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:09
19:29
16:15
12:33
05:24
03:43
الرطــوبة:
% 65
Babnet
Babnet35°
28° Babnet
الــرياح:
0.89 كم/س
Babnet
Babnet27°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
35°-27
37°-26
39°-27
39°-28
40°-30
  • Avoirs en devises 23342,0
  • (30/07)
  • Jours d'importation 92
  • 1 € = 3,37322 DT
  • (30/07)
  • 1 $ = 2,96152 DT
  • Solde Compte du Trésor     (29/07)     721,1 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (29/07)   29686 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio