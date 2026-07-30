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ترامب يهدد بالعودة إلى "حرب شاملة" ضد إيران إذا فشلت المفاوضات

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Bookmark article    Publié le Jeudi 30 Juillet 2026 - 21:09 قراءة: 1 د, 5 ث
      
هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالعودة إلى الخيار العسكري ضد إيران، مؤكدا أن الولايات المتحدة ستستأنف "الحرب الشاملة" إذا لم تفضِ المفاوضات الجارية إلى تحقيق جميع المطالب الأمريكية.

وقال ترامب، في تصريح لوسائل إعلام فرنسية، إن واشنطن ستلجأ مجددا إلى العمل العسكري إذا لم تحصل على "100 بالمئة مما تريده" من طهران، مشددا على أن المفاوضات الجارية مع إيران "جدية للغاية"، لكنها لن تمنع اللجوء إلى القوة في حال فشل المسار الدبلوماسي.


وتأتي هذه التصريحات بعد أيام من إعلان ترامب موافقته على تعليق الضربات الأمريكية ضد إيران، استجابة لطلب من الوسطاء لإتاحة فرصة أخيرة أمام المفاوضات.


وبحسب تقارير إعلامية أمريكية، تركز المحادثات التي ترعاها سلطنة عُمان، بمشاركة قطر وباكستان ومصر، على التوصل إلى تفاهم يسمح بإعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة التجارية، تمهيدا لإطلاق مفاوضات أوسع بشأن البرنامج النووي الإيراني.

ويأتي هذا التصعيد في وقت تشهد فيه المنطقة توترا متزايدا، مع استمرار الغارات الأمريكية على مواقع في العراق وسوريا ردا على هجمات تستهدف القوات الأمريكية، وسط تقارير تتحدث عن استنزاف مخزونات الدفاع الجوي الأمريكية نتيجة المواجهات الأخيرة مع إيران.
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