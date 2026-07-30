تدفق المهاجرين إلى سبتة يدفع إيطاليا لمراجعة اتفاق شنغن مع إسبانيا
تدرس الحكومة الإيطالية فرض رقابة مؤقتة على الحدود مع إسبانيا، في ظل تصاعد أزمة الهجرة بمدينة سبتة والضغوط المتزايدة الناتجة عن ارتفاع أعداد المهاجرين الوافدين إليها.
وذكرت صحيفة "كورييري ديلا سيرا"، نقلا عن مصادر بمكتب رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، أن روما تدرس تعليق بعض ترتيبات اتفاقية شنغن المتعلقة بالحركة الحدودية مع إسبانيا، كإجراء محتمل لمواجهة تداعيات تزايد تدفقات المهاجرين.
وتشهد مدينة سبتة خلال الأيام الأخيرة ارتفاعا ملحوظا في أعداد المهاجرين القادمين من المغرب، حيث يحاول العديد منهم الوصول إلى المدينة سباحة أو سيرا على الأقدام، وهو ما تسبب في ضغوط كبيرة على مرافق الاستقبال والخدمات المحلية.
وكانت وكالة الأنباء الإسبانية "إي إف إي" قد أفادت بأن عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى سبتة خلال الأيام العشرة الماضية تراوح بين 1500 و2000 شخص، وهو ما تجاوز الطاقة الاستيعابية لمراكز الإيواء في المدينة.
ولم تعلن السلطات الإيطالية، حتى الآن، أي قرار رسمي بشأن فرض الرقابة الحدودية، فيما تستند هذه المعلومات إلى ما أوردته صحيفة "كورييري ديلا سيرا" نقلا عن مصادر مطلعة.
وذكرت صحيفة "كورييري ديلا سيرا"، نقلا عن مصادر بمكتب رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، أن روما تدرس تعليق بعض ترتيبات اتفاقية شنغن المتعلقة بالحركة الحدودية مع إسبانيا، كإجراء محتمل لمواجهة تداعيات تزايد تدفقات المهاجرين.
وتشهد مدينة سبتة خلال الأيام الأخيرة ارتفاعا ملحوظا في أعداد المهاجرين القادمين من المغرب، حيث يحاول العديد منهم الوصول إلى المدينة سباحة أو سيرا على الأقدام، وهو ما تسبب في ضغوط كبيرة على مرافق الاستقبال والخدمات المحلية.
وكانت وكالة الأنباء الإسبانية "إي إف إي" قد أفادت بأن عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى سبتة خلال الأيام العشرة الماضية تراوح بين 1500 و2000 شخص، وهو ما تجاوز الطاقة الاستيعابية لمراكز الإيواء في المدينة.
ولم تعلن السلطات الإيطالية، حتى الآن، أي قرار رسمي بشأن فرض الرقابة الحدودية، فيما تستند هذه المعلومات إلى ما أوردته صحيفة "كورييري ديلا سيرا" نقلا عن مصادر مطلعة.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 333757