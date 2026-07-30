تدفق المهاجرين إلى سبتة يدفع إيطاليا لمراجعة اتفاق شنغن مع إسبانيا

تدرس الحكومة الإيطالية فرض رقابة مؤقتة على الحدود مع إسبانيا، في ظل تصاعد أزمة الهجرة بمدينة سبتة والضغوط المتزايدة الناتجة عن ارتفاع أعداد المهاجرين الوافدين إليها.وذكرت صحيفة، نقلا عن مصادر بمكتب رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، أن روما تدرس تعليق بعض ترتيبات اتفاقية شنغن المتعلقة بالحركة الحدودية مع إسبانيا، كإجراء محتمل لمواجهة تداعيات تزايد تدفقات المهاجرين.وتشهد مدينة سبتة خلال الأيام الأخيرة ارتفاعا ملحوظا في أعداد المهاجرين القادمين من المغرب، حيث يحاول العديد منهم الوصول إلى المدينة سباحة أو سيرا على الأقدام، وهو ما تسبب في ضغوط كبيرة على مرافق الاستقبال والخدمات المحلية.وكانت وكالة الأنباء الإسبانيةقد أفادت بأن عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى سبتة خلال الأيام العشرة الماضية تراوح بين، وهو ما تجاوز الطاقة الاستيعابية لمراكز الإيواء في المدينة.ولم تعلن السلطات الإيطالية، حتى الآن، أي قرار رسمي بشأن فرض الرقابة الحدودية، فيما تستند هذه المعلومات إلى ما أوردته صحيفةنقلا عن مصادر مطلعة.